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提前放暑假？吉林數十萬大學生開始返鄉

記者廖士鋒／即時報導
吉林省近日宣布大學生可以返鄉，但學生返鄉交通困難之餘，也須得到當地政府同意，圖為吉林長春中醫藥大學。（中新社）
吉林省近日宣布大學生可以返鄉，但學生返鄉交通困難之餘，也須得到當地政府同意，圖為吉林長春中醫藥大學。（中新社）

中國各地封控措施之下，學生宿舍的生活相當艱難，不少地方的大專院校都已宣布將暑假提前，而甫解封不久、具有數十萬大學生的吉林省，更湧現返鄉潮。

據中國財新網報導，在封控超過50天後，吉林省教育廳5月3日宣布，隨著吉林省各地疫情防控實現社會面清零，低風險地區的高校學生可以分批錯峰離校返鄉。可自願返鄉的學生，所在高校（大專院校）應連續14天無疫情，學生離校前須持有48小時核酸檢測陰性證明和學校出具的返鄉證明。

報導指出，本學期開學以來，從3月初「非必要不出校」，再到3月中「全封閉管理」，有學生近50天來的日常活動基本限制在宿舍內；期間一度近30天未能洗澡，如廁也須向負責人報告。

據不完全統計，僅長春市一地即有在校大學生超過50萬人，規模最大的吉林大學有在籍學生7.3萬人、其中本科生4.1萬人。前常春市副市長王路曾稱，長春市區人口每10人當中，就有1名是在校大學生。

儘管吉林鼓勵大學生返鄉，但實際上仍面臨交通困難，尤其是鐵路、航空運輸量仍低，並且票價飛漲，5月5日應有170趟列車從長春市出發或經過，但截至5日晚上24時，實際有候車室資訊、顯示停止檢票的列車僅有10次，且集中在吉林市、白城市等省內地區。

據新華社報導，吉林省已規定，非畢業年級學生可以自主選擇返鄉居家線上學習或繼續留校線上學習，畢業年級和有實驗教學任務的學生，原則上不離校返鄉、學生家庭居住地處於封控區或管控區的也暫不返鄉。吉林省教育廳表示，一名學生要離校返鄉，學生、家長、家庭所在地、學校「四個同意」缺一不可。

由於吉林大學生人數眾多，有地方政府已經祭出相應專門政策迎接學生返鄉，如5月3日延吉市發布了《省內高校離校學生返延管控政策的通告》，大學生們由吉林市統一送至延邊州，再由州內各縣市有關部門將返回大學生送至隔離地點，先進行「落地即檢」，再將目的地為延吉市的學生轉運至各鎮街的居家隔離地點並落實管控措施，返鄉學生抵達延吉市後需執行14天單獨居家隔離管控措施，並按規定進行核酸檢測。

據新華社報導，截至5月5日，吉林、遼寧、內蒙古、上海4地所有大學已全面實施線上教學，北京、河北、江蘇、山東等8地部分大學也已轉為全面線上教學。

檢測 疫情 教育

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