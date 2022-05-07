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中國「常態化核酸檢測」花費？分析：每年逾2千億美元

記者黃雅慧／即時報導
大陸近期疫情升溫且頻繁進行核酸檢測。圖為上海復旦大學第二附屬學校對全校師生進行核酸檢測。圖取自新華社
大陸近期疫情升溫且頻繁進行核酸檢測。圖為上海復旦大學第二附屬學校對全校師生進行核酸檢測。圖取自新華社

面對疫後新生活，「核酸檢測常態化」可能是其中一個必要組成部分。近日，北京、杭州、上海等地的全部或部分地區開始要求核酸檢測常態化。而在這個生活新組成上，究竟得花多少錢？據機構分析計算，如果大陸一二線城市都實施常態化核酸檢測，一年要花上人民幣1.45兆元（約2170億美元）。

據陸媒《中新經緯》以北京市狀況估算，北京市新型冠狀病毒核酸單樣本檢測價格自3日起由每次人民幣24.9元降低至人民幣19.7元，同時，按照北京市衛健部門技術要求和標準實施混合檢測時，每樣本檢測價格統一不高於人民幣3.4元。

以2021年底北京常住人口2188.6萬人來看，如果按照10：1混採、一周測一次，北京需要每天至少32萬管的核酸檢測能力；按照10個樣本混合檢測的每樣本單價最高限價人民幣3.4元加乘，北京一個月因常態化核酸檢測的支出約為人民幣2.98億元，按照單樣本檢測價格19.7元估算，北京兩個月因常態化核酸檢測所須支出達到約人民幣17.25億元。

高盛研究部指出，在大型城市出資實行市民常態化檢測可能成為確保生產與消費持續運轉的有效措施，有望對經濟帶來更為顯著且更全面的積極影響。

對於常態化核酸檢測與封控成本孰高孰低，東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」研報指出，出現疫情時不進行常態化核酸檢測的機會成本是封控的經濟損失。「假定每個月實施兩周全面封控的城市經濟規模相當於上海的經濟體量（2021年GDP為人民幣4.32兆），由於新冠病毒高傳染性，假設平均每月實施局部封鎖的城市經濟規模約佔GDP的20%（4月這一數值超過40%）。則一個月封城兩周的經濟成本為人民幣1,568億元。」

該研報還指出，如果未來大陸所有的一線和二線城市都實施常態化核酸檢測，則每個月常態化核酸的費用上限為人民幣1,212億元，每年約合人民幣1.45兆元。因此，至少在成本方面，大規模常態化核酸檢測的防控措施可能要優於定點式、高強度的封控措施。

檢測 北京 高盛

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