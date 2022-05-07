上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

根據香港 01引述據中國傳媒《每日經濟新聞》報導，有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。密春雷是「覽海控股」創辦人，旗下包括上海人壽等企業。

綜合中國傳媒報導，密春雷失蹤至今已4個月，董卿在央視的節目《朗讀者》也已停播數月。密春雷任董事長的上市公司「覽海醫療」於本月5日停牌，該公司在假期前最後一日收到上海證券交易所終止該公司股票 上市的事先告知書。其年報顯示，董事長密春雷自2022年初以來，無法正常履職，且公司多次欲向控股股東與密春雷家屬了解情況，但皆無果。

據《財新周刊》報導，截至目前，密春雷失聯的具體原因仍無法得知。而據《財新周刊》報導，密春雷去年12月遭地方經濟偵察部門帶走。大約兩個星期後，上海人壽投資 總監張錫麟也在兩週後被查。內媒報導提到，2017年10月，上海人壽曾收到監管函，指出該公司在「三會一層」的運作、關聯交易、內部審計、考核激勵等方面出現問題，並提出監管要求，在監管函下發之日的六個月內，禁止上海人壽、覽海集團與相關方展開資金運用等交易。此次上海人壽投資總監被帶走，也讓人懷疑上海人壽的資金運用與近年來覽海集團的擴張有何關係。

覽海醫療已停牌。《每日經濟新聞》報導指，除了「覽海醫療」聯繫不上密春雷外，董卿的粉絲也等不到董卿的節目更新。自1月下旬起停播的節目《朗讀者》，預計於4月23日恢復播出，但至今未果。48歲的董卿出身上海，曾是上海衛視（今東方衛視）節目主持人，2002年進入央視，先後主持《魅力12》、《歡樂中國行》、《我要上春晚》等節目，並連續13年主持央視春節聯歡晚會，連續8年被評為年度「央視十佳主持人」，近年主持文化節目《中國詩詞大會》、《朗讀者》。