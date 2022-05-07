我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球紙漿供應持續吃緊 衛生紙、尿布等價格恐又喊漲

美股周一會不會再大跌？緊盯這個「領先指標」

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

中國新聞組
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

根據香港01引述據中國傳媒《每日經濟新聞》報導，有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。密春雷是「覽海控股」創辦人，旗下包括上海人壽等企業。

綜合中國傳媒報導，密春雷失蹤至今已4個月，董卿在央視的節目《朗讀者》也已停播數月。密春雷任董事長的上市公司「覽海醫療」於本月5日停牌，該公司在假期前最後一日收到上海證券交易所終止該公司股票上市的事先告知書。其年報顯示，董事長密春雷自2022年初以來，無法正常履職，且公司多次欲向控股股東與密春雷家屬了解情況，但皆無果。

據《財新周刊》報導，截至目前，密春雷失聯的具體原因仍無法得知。而據《財新周刊》報導，密春雷去年12月遭地方經濟偵察部門帶走。大約兩個星期後，上海人壽投資總監張錫麟也在兩週後被查。內媒報導提到，2017年10月，上海人壽曾收到監管函，指出該公司在「三會一層」的運作、關聯交易、內部審計、考核激勵等方面出現問題，並提出監管要求，在監管函下發之日的六個月內，禁止上海人壽、覽海集團與相關方展開資金運用等交易。此次上海人壽投資總監被帶走，也讓人懷疑上海人壽的資金運用與近年來覽海集團的擴張有何關係。

覽海醫療已停牌。《每日經濟新聞》報導指，除了「覽海醫療」聯繫不上密春雷外，董卿的粉絲也等不到董卿的節目更新。自1月下旬起停播的節目《朗讀者》，預計於4月23日恢復播出，但至今未果。48歲的董卿出身上海，曾是上海衛視（今東方衛視）節目主持人，2002年進入央視，先後主持《魅力12》、《歡樂中國行》、《我要上春晚》等節目，並連續13年主持央視春節聯歡晚會，連續8年被評為年度「央視十佳主持人」，近年主持文化節目《中國詩詞大會》、《朗讀者》。

投資 香港 股票

上一則

疫情不能啃蝦 中國小龍蝦產地價3個月暴跌8成

下一則

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

延伸閱讀

新聞評論／延辦國際賽事 習近平向Omicron服軟？

新聞評論／延辦國際賽事 習近平向Omicron服軟？
習近平決心清零 固定核酸採樣網點全面鋪開

習近平決心清零 固定核酸採樣網點全面鋪開

上海7區清零 北京又1區居家辦公

上海7區清零 北京又1區居家辦公
上海市委書記李強考察黃浦防疫 強調鞏固社會面清零

上海市委書記李強考察黃浦防疫 強調鞏固社會面清零

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。示意圖／Ingimage

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

2022-04-30 07:45

超人氣

更多 >
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增
Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
美國夢變夢魘 中國行動計畫重創華裔學者在美發展

美國夢變夢魘 中國行動計畫重創華裔學者在美發展