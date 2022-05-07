疫情不能啃蝦 中國小龍蝦產地價3個月暴跌8成

「小龍蝦」產值曾經突破517億美元，但受疫情與季節因素影響，目前產地價暴跌。新華社

中國熱門小吃食材小龍蝦，因疫情 影響餐飲需求，產地價方面出現暴跌，比起2022年2月暴跌八成之多。

據界面新聞報導，中國小龍蝦養殖大省湖北省潛江的小龍蝦交易平台「蝦谷360」數據顯示，小龍蝦價格近期持續下跌，以5月5日的為例，4到6錢的青蝦價格為11.5元（約1.7美元）一斤，而不過3個月前，2月價格最高時超過60元（約9美元）一斤，價格暴跌八成之多。

報導稱，出現極端低價的情況，往往是由於小龍蝦產地集中上市後，因為疫情而物流不通或者其他原因被批發商甩賣。此外，小龍蝦養殖規模和面積在2021年也達到了最高峰，擴大了活小龍蝦供應量，如果遇到因疫情降低的管道需求，價格就會出現低谷。

中國網路生鮮品台「叮咚買菜」人員則指出，受疫情和假期結束的影響，加上氣溫升高小龍蝦產量逐步增加，「五一」假期後市場整體產地價格略有小幅跌落。

據中國農村部鄉村產業發展司、漁業漁政管理局此前統計的資料，2020年小龍蝦產量為239.37萬噸、總產值約3448.46億元（約517億美元），其中湖北省總產量98.2萬噸，位居各省之首。中國水產技術推廣總站2017年編寫的報告指出，小龍蝦產業鏈從業人員已經超過500萬人。