相隔10年 李嘉誠重返中國房市競標土地

李嘉誠可能看好當前中國房市，再度出手圈地。新華社

香港 首富李嘉誠旗下的和記黃埔公司，近日參與廣州市一場土地拍賣 ，雖然出價後未標到這塊熱門土地，但李嘉誠相隔近10年重返中國房地產市場，引發關注與解讀。

綜合紅星資本局、財聯社等陸媒報導，廣州公共資源交易中心官網顯示，白雲區空港大道中東側一塊熱門土地拍賣，吸引10家房企參與出價。

4月30日早上，和記黃埔率先掛牌報價人民幣23.64億元（約3.5億美元），該價位是公告規定的起始價，但和記黃埔沒有參與其後的限時競價，最後沒有拿下這塊地。

雖然未能競得土地，但這是和記黃埔相隔近10年再次參與中國市場土地拍賣。公開資料顯示，和記黃埔最近一次在中國拿地，是在2012年12月4日。

此前李嘉誠集團頻繁出售其在英國資產的動作，就引發他「重回內地市場」的猜測。

過去10年，李嘉誠在大陸房市幾乎處於「只賣不買」的狀態。據統計，2013年至今，李嘉誠家族數度出售中國及香港物業，套現超過港幣1170億元（約149億美元）。

中國官方近年強力監管下，中國房市急凍，土地價格隨之下修。

對於和記黃埔在廣州競地，業內人士認為，李嘉誠可能看好當前中國房市。

報導引述安居客首席分析師 張波表示，和記黃埔這次拿地說明對這塊土地的價值是認可的，這會進一步提振房企拿地的信心，今年也是房企拿地的好時機。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也指出，李嘉誠的風格是「低買高賣」，目前廣州的土地市場處於近年來的低點，很多地塊都是低價成交。李嘉誠首選廣州，說明看好廣州房市。

報導引述廣州克而瑞首席分析師肖文曉表示，「一個缺席了好久的企業，突然出現了，應該是其看到了機會」。