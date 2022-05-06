中國副外長控美在中國家門「秀肌肉」 把亞太推入火坑

中國外交部副部長樂玉成。（取自中國外交部網站）

中國外交部副部長樂玉成6日在「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」演講時，指控美國近來不斷在中國家門口「秀肌肉」，拼湊各種反華小圈子，甚至在台灣問題上大做文章、試探紅線。樂玉成說，這不是亞太版「北約東擴」又是什麼？如任其發展，後果不堪設想，最終會把亞太推入火坑。

根據中國外交部網站公布樂玉成在這場對話會的發言全文，樂玉成認為，就國際安全而言，這幾年形勢一年不如一年。受新冠疫情 、俄烏衝突等事件影響，全球糧食、能源、金融、供應鏈等多重危機顯現，國際政治、經濟、安全秩序危機四伏，和平與發展的時代主題面臨前所未有的嚴峻挑戰。

樂玉成稱，面對百年變局和世界亂局，中國作為負責任的大國一直在為世界和平而奔走，一直致力於為世界和平與安全發揮積極作用，是世界和平的捍衛者、國際安全的正能量。

他在演講中極力為中國在俄烏戰爭中的角色辯護，否認北京 當局對俄羅斯 入侵烏克蘭事先知情，並稱中國沒有譴責、制裁俄羅斯，是因中國歷來奉行獨立自主的和平外交政策，堅持根據事情的是非曲直、青紅皂白確定自己的立場，不跟風、不隨大流、不人云亦云。

樂玉成說，「中國既不是當事方，更不是肇事方，憑什麼要中國對俄烏衝突擔責？」

針對有論點稱，美國在對付俄羅斯時也不能忽視中國，要視歐亞中國為「歐亞戰場」，力爭同時打贏歐洲、亞太兩場戰爭。樂玉成指出，「這種論調十分危險。他們不僅不吸取歐洲戰火連天、生靈塗炭的教訓，還企圖開闢『第二戰場』，把戰火燒到亞太。」

樂玉成表示，近來有些人呼籲需建立「全球性北約」，北約也在頻繁介入亞太事務，這不能不令地區國家擔憂。「我們不能允許陣營對抗在亞太地區重演，不能允許個別國家為一己私利將亞太拖入戰火，不能允許本地區中小國家淪為霸權的工具乃至犧牲品」。

在問答環節，有出席者提問：近日有美國官員表示，中國應該從俄烏衝突中「吸取正確的教訓」，即「武力攻台」是不可接受的，否則所有針對俄羅斯的制裁、孤立措施都將在中國重演。

樂玉成回應，應該吸取教訓的不是中方而是美方。眾所周知，美國是對歐洲安全負主責的。現在歐洲安全出了問題，美方當然要深刻反思，並從中吸取三點教訓：冷戰思維要不得、單邊制裁使不得、代理人戰爭打不得。

他並說，「至於有人說要把所有針對俄羅斯的制裁、孤立措施都用在中國身上，我堅信中國不會被嚇倒。新中國成立70多年，我們什麼樣的大風大浪沒見過，最近幾年美國就不停地對中國加稅、脫鉤、斷供，甚至抓人、閉館，處心積慮破壞兩國合作，但中國不僅沒有垮，還在蒸蒸日上、日新月異地發展，我們還有什麼可害怕的呢？」