華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

中國近年頻頻使用經濟脅迫逼他國就範，但華府經濟學者觀察指出，北京 經濟脅迫經常失效且造成反效果，不僅未達成原先目的，反讓自己在國際上好感度驟降，更促使更多國家聯合反中。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）經濟研究資深副總裁古德曼（Matthew Goodman）及經濟計畫研究助理雷諾茲（Matthew Reynolds）聯合在自家智庫刊登評論文章，以立陶宛 案例剖析中國經濟脅迫作為。

兩人表示，立陶宛可說是中國經濟脅迫典型範例，具備先前澳洲、加拿大與南韓等國案例主要特徵。包括起因都是挑戰到中共「核心利益」，亦即中國領土主權，且北京回應措施多以非正式方式實施，也不符比例原則。

兩人指出，立陶宛去年11月因為允許台灣成立「駐立陶宛台灣代表處」，被中國視為違反「一中原則」，一夕間從中國報關系統消失，進出口遭北京封鎖。

但由於立中兩國間貿易量有限，北京作為對立陶宛經濟、政治影響不大，未促使立國改變作法。兩人說，北京因此祭出一項新脅迫作法，亦即非正式性二級制裁，警告企業若使用來自立陶宛的產品，與中國的關係恐受衝擊。

評論指出，新作法加大對立陶宛的間接政治施壓，因為措施衝擊到德國企業，包括向立陶宛進口零組件的德國汽車零件巨擘馬牌集團（Continental），而身為歐盟小國的立陶宛相當仰賴德國。此外，這也增加立陶宛國內企業的經濟成本。

評論表示，北京新措施在初期雖達到些許效果，包括立陶宛總統認為代表處名稱是個錯誤，也傳出立國在尋求「語言上漏洞」，希望在不丟臉情況下減緩與中國緊張情勢。但兩人強調，在根本性議題上，立陶宛仍未屈服於中國的要求。

兩人說，外界雖多認為中國具備戰略實力，但北京經濟脅迫成效好壞參半；整體來看，使用經濟脅迫非但未推進中國長期戰略利益，「反倒造成反效果」。

兩人舉例，澳洲雖遭北京指控犯下14項「反中」作為，但仍拒絕就範，反而強化與美國的安全連結；加拿大雖釋放中國電信巨擘華為財務長孟晚舟，但目前似乎準備禁用華為5G設備。立陶宛也獲歐盟集體支持，包括在世界貿易組織（WTO）對中方提訴，美國也在討論要提供立陶宛6億美元貿易援助。

兩人表示，最諷刺的是，中國作為反倒讓台灣有機會強化半導體市場主導地位。他們解釋，立陶宛雷射科技產業具備光子晶片 製造關鍵元件，光子晶片速度較電子晶片來得更快，體積又小；台灣積極尋求結合自身半導體技術與立陶宛雷射科技優勢，有潛力主導下一代半導體技術。

兩人最後引用名句諷刺表示：「當你的敵人在犯錯時，千萬別打擾他。」