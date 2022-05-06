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世說新聞／政治左、治安差 警長不爽又無奈

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上海7區清零 北京又1區居家辦公

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
北京朝陽區為這波疫情的重災區，該區建外街道光華里小區部分樓宇昨已封控管理，防疫人員在樓門口值守。（中新社）
北京朝陽區為這波疫情的重災區，該區建外街道光華里小區部分樓宇昨已封控管理，防疫人員在樓門口值守。（中新社）

上海新冠疫情持續趨緩，上海官方6日通報，新增本土確診245例、無症狀感染者4024例，目前已有7個區實現「社會面基本清零」，逐步解封。北京疫情則未見下降，過去24小時報告新增66例感染者，繼朝陽區後，房山區全區屬地單位、企業也實行居家辦公。

上海市常務副市長吳清6日在記者會中表示，自4月22日以來，上海全市陽性感染者數量已連續兩周呈現下降趨勢，Rt值連續10多天維持在1以下，核酸篩查檢出感染者近日已降至5千人以內，且絕大部分是在封控區和隔離人群中發現，疫情社區傳播風險獲有效遏制。

但吳清也指出，上海社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈的風險，重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱巨。

目前，上海「封控區」人口數降至約235萬，「管控區」人口數約430萬，「防範區」人口數增至1,667萬。吳清稱，上海疫情防控正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，將毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決打贏「大上海保衛戰」。

相較於上海疫情明顯趨緩，北京部分區域因發現新增個案，再升級防控措施。北京市官員稱，當前北京疫情仍持續在高位運行，防控形勢複雜。北京市疾控中心副主任龐星火6日指出，自4月22日以來，北京累計報告610例感染者，波及15個區。目前北京全市有18個高風險區、30個中風險區。

北京朝陽區7日起將開展3輪核酸檢測，朝陽區副區長楊蓓蓓表示，區內管控區居民除了做核酸、取快遞、倒垃圾外，非必要不出戶，讓小區「靜下來」，早日恢復正常生活。

此外，房山區則宣布全區屬地單位、企業實行居家辦公。北京房山區宣傳部長張明智表示，當前房山區防疫形勢嚴峻，請區內民眾盡量做到「足不出戶」，最大限度減少人員流動。

中國國家衛健委發言人米鋒6日天稱，5月以來，中國疫情防控形勢整體趨穩，但存在反彈風險。上海市疫情防控形勢持續趨穩，北京市疫情擴散風險已有所降低，但遼寧、浙江、河南等地近期新發感染來源不明的疫情，存在隱匿傳播風險。

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