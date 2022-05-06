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點名美國破壞東亞和平穩定 王毅：東亞引擎應是東協

記者廖士鋒／即時報導
中國外長王毅在跟印尼官員會面的過程中，批判美國破壞東亞和平穩定。（圖／取自中國外交部官網）
中國外長王毅在跟印尼官員會面的過程中，批判美國破壞東亞和平穩定。（圖／取自中國外交部官網）

中國國務委員兼外長王毅5月6日與印尼海洋與投資統籌部長盧胡特舉行視訊會談，在會談中，王毅多次點名批判美國破壞東亞和平穩定，並強調東協才是東亞合作的引擎。

據中國外交部官網訊息，王毅稱，東亞地區業已形成以東協為中心的區域合作架構，這是保持本地區和平穩定的關鍵，他直接點名批評美國，指美國推行的印太戰略「逆時代潮流而動，不符合地區國家共同和長遠利益」；啟動五眼聯盟「鼓吹擴散陳舊的冷戰思維」；建立四方對話「在本地區製造新的集團對立」；推進AUKUS則是「在本地區挑動軍備競賽」。

王毅強調，北京認為，不管地區合作向太平洋還是印度洋拓展，「重心都應放在東亞，引擎都應該是東協」，他更指出，不管提出什麼地區戰略，「宗旨都應是互利共贏，而不是零和博弈」。

盧胡特則提到，印尼歡迎習近平提出的「全球發展倡議」和「全球安全倡議」，願積極參與這兩個重要倡議。公開資料顯示，印尼是寮國之後第二個贊成「全球安全倡議」的東協國家。

值得注意的是，雙方也提到要推動「雅萬高鐵」的建設，雅萬高鐵是2015年中國擊敗日本拿到的重要海外建設項目，連接印尼首都雅加達和西爪哇省的主要城市萬隆，全長預計142.3公里，可將車程由3.5小時縮短至40分鐘左右，全案原預計2019年完工，但2021年傳出，由於造價飆高，原本5站的計畫將縮減為4站，再加上預算問題，曾引起印尼國內的爭議，目前延後到預計2022年底完工。

印尼 王毅 北京

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