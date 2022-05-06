上海市委書記李強考察黃浦防疫 強調鞏固社會面清零

上海市委書記李強6日考察黃浦疫情防控狀況。（圖／取自觀察者網）

上海疫情 逐漸趨緩，上海市委書記李強6日考察黃浦疫情防控狀況時強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針。他稱，當前疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，必須克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，堅決守住並不斷鞏固擴大社會面清零成果。

據「上海發布」微信 公眾號消息指出，李強在黃浦區檢查疫情防控攻堅行動落實推進情況時表示，要把清零攻堅任務堅決果斷執行到位，團結一心、全力以赴打贏大上海保衛戰。

他說，當前，（上海）疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，必須克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，把「降新增、防反彈」放在更突出的位置，堅決守住並不斷鞏固擴大社會面清零成果。

要在應轉盡轉、應隔盡隔上下更大功夫，陽性感染者要第一時間轉運收治，密接人員要加速、加力集中隔離，全力守護人民的健康安全，徹底阻斷社區疫情傳播鏈。

李強還表示，要做好防控能力建設這篇大文章，加快布局常態化核酸採樣點、加快提升核酸檢測 能力等，為疫情防控提供堅實保障。

他強調，各級官員則要進一步增強責任感和緊迫感，全面動員、全面行動，深入基層、深入群眾，以「我先上」、「跟我上」的實際行動團結帶領民眾打贏這場疫情防控的硬仗。

上海感染病例數不斷下降，5日新增本土確診病例245例及無症狀感染者4024例。上海市委常委、常務副市長吳清6日表示，目前，上海市疫情防控形勢穩中向好、疫情獲得有效控制。

他指出，自4月22日以來，上海全市陽性感染者數量連續兩周呈現下降趨勢，有效再生數（Rt）連續十幾天維持在1以下，陽性檢出率逐步下降，核酸篩查檢出感染者近日已降至5000人以內，且絕大部分在封控區和隔離人群中，目前疫情社區傳播風險獲得有效遏制。