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困上海工地50幾天 外省打工仔一天只吃一頓開水煮麵

記者廖士鋒／即時報導
外來務工者在上海防控措施下的境遇相當可憐，圖為上海一處工地工人正在作業。（路透）
外來務工者在上海防控措施下的境遇相當可憐，圖為上海一處工地工人正在作業。（路透）

上海自3月28日起進入封控狀態，至今仍未全部解封。許多外省赴上海務工的工人，在工地裡被封的時間，甚至可以推算到3月14日，且因為他們不是本地居民，生活救助更為艱難。有的工人在被封控期間，因物資缺乏，甚至一天只吃一頓白水煮麵條。

據「上觀新聞」報導，上海有大批外來的務工者，被封控在了工地、廠區或工地宿舍中。

報導指出，工人蔣曉杰（化名）等9人本來在浦東工地打工，4月初參與建設方艙醫院，結束工作後本來聽說要進隔離飯店，但最後工地老闆把他們隔離在工地生活區100公尺外的人才公寓，即張江國際人才公寓395號工地。他指出，水電都是臨時的，沒有做飯的地方，也沒有鍋碗瓢盆，對於吃飯的難題，他在抖音上發了求助資訊，有個公益基金送過來十八箱泡麵，才得以果腹。

另外，彭國強（化名）等100多位工人，則強調「別人封了一個多月，我們可是被封了50多天」，他指出從3月14日起，就和100多個工人被封在了季景路的陽明花園廣場工地上，住的是貨櫃屋跟還沒建好的樓房，「有一段時間我們特別難，一天只吃一頓，就是白水煮的麵條，一根菜葉都沒有」。他還分享，大家每天吃了睡、睡了吃，除此之外就是滑手機，「你看大家好像都閒得很，其實心裡都焦慮。這裡沒有Wi-Fi，年紀大的工友都不捨得開自己的Wi-Fi，怕費流量」。

而斐剛（化名）等10多位工人，則在4月5日結束方艙醫院建設後，被轉運到世博文化公園的工地宿舍上隔離，一人住一間貨櫃屋，他指出，「這裡沒有燒飯的地方，也沒有鍋和碗，我們只能吃方便麵」，他並透露，4個月時公司經理準備給送點麵包等物資，「但他沒有通行證，車也開不到我們這裡」，一伙人只能繼續吃泡麵度日。

上海市2020年調查顯示，常住人口當中有1048萬人是外省到滬人士，其中不少人是外省務工者，他們在上海防控之下的境遇，已受到越來越多關注。

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