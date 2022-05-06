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中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

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中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

記者林則宏／即時報導
中國駐美大使秦剛。（取材自中國駐美國大使館網站）
中國駐美大使秦剛。（取材自中國駐美國大使館網站）

中國駐美大使秦剛接受美國《福布斯》（Forbes）專訪時，再次呼籲中美作為世界前兩大經濟體應加強協調合作，在推動世界經濟盡快復甦方面發揮領導作用。他並強調，貿易戰對誰都沒有好處，美國政府是時候重新考慮並盡早取消對中國商品加徵的關稅了。

中國駐美國大使館當地時間5日發布秦剛專訪全文。這次專訪是在4月29日進行，文章於5月5日刊登在《福布斯》網站。

秦剛表示，中美是世界最大的兩個經濟體，兩國經濟高度互補，「是天然的夥伴」。去年，新冠肺炎疫情給世界經濟造成嚴重困難，但中美貿易依然發展得很好，雙邊貿易額達到創紀錄的7,500多億美元，年比增長28.7%。

投資方面，美國累計對中國中國實際投資接近1,000億美元，中國企業在美國累計非金融類直接投資超過700億美元。目前在中國中國的美資企業超過7萬家，其中97%是盈利的。因此，他對兩國經貿關係的潛力和機遇非常樂觀。

但秦剛表示，同時也應注意到，中美經貿合作面臨更多困難和挑戰，這些不穩定、不確定性主要來自美方。

秦剛說，川普政府根據301條款對中國商品加徵的關稅仍在延續，美方用激烈競爭定義兩國關係，在這樣的情況下，經貿關係被政治化。越來越多中國企業因美方泛化國家安全概念、誣稱新疆存在「強迫勞動」問題等做法而受到限制甚至打壓，「我們面臨的困難和不確定性在增加」。

他呼籲美方，停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。秦剛稱，近年來，中國企業對美國投資遇到越來越多困難和挑戰，主要是受到兩種「病毒」的干擾。

一是新冠病毒。疫情給在美國運營的中資企業帶來很大困難。美國中國總商會報告顯示，參與調查的中資企業中有35%遭受嚴重負面影響。

第二種也是更重要的，就是「政治病毒」。秦剛指出，美方不斷將經貿問題政治化，濫用、泛化國家安全概念。目前有超過1,000家中國企業被美方列入各類實體和制裁清單，且清單越來越長。

針對中美貿易，秦剛強調，貿易戰對誰都沒有好處。美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅了。但他也揚言，「如果美方還想繼續，不知道是否做好了承受更多損失的準備，但中方不得不奉陪」。

秦剛接受美國《福布斯》（Forbes）專訪時，再次呼籲美國政府取消對中國商品加徵...
秦剛接受美國《福布斯》（Forbes）專訪時，再次呼籲美國政府取消對中國商品加徵的關稅。（取材自中國駐美國大使館網站）

秦剛 投資 關稅

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