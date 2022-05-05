上海新增感染者續降 市委強調「打贏大上海保衛戰」

圖為5月4日，上海市民正排隊準備進入家樂福普陀萬里店採購。當日，在上海首個實現社會面基本清零的中心城區普陀區萬里街道，在堅持「從嚴管理」的基礎上，允許民眾每天每戶可憑1張出入證，1人出行1次。(中新社)

據上海市衛健委通報，5月5日，上海新增本土新冠肺炎確診病例245例、無症狀感染者4,024例，其中181例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，64例確診病例和4,001例無症狀感染者在隔離管控中發現。

另，上海當天新增本土死亡12例，最小59歲，最大95歲。12位患者均合併有嚴重的慢性基礎疾病以及惡性腫瘤，死亡直接原因均為基礎疾病。

上海這波疫情累計死亡已達515例，累計本土確診5萬5,131例，目前在院治療9,122例，其中重型526例，危重型95例。

面對越來越多質疑中國當前防疫 作為的聲音，中共 中央總書記習近平 5日在中共中央政治局常務委員會會議上重申，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

習近平表示，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡。

習近平說，「實踐證明，我們的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的。我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」

上海市委常委會5日也舉行擴大會議，「傳達學習貫徹習近平總書記主持召開的中共中央政治局常務委員會會議精神」。上海市委書記李強稱，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，有全國人民大力支援，全市上下咬緊牙關、咬定目標，一鼓作氣、乘勢而上，一定能夠打贏大上海保衛戰。」

但據彭博社報導，白宮首席防疫專家佛奇在接受德國一家電視台談話節目採訪時表示，中國中國嚴厲的封控措施長期看來很難成功，因為中國政府並沒有利用實施封控措施的時間去推動高風險高齡人群的疫苗接種，而且中國生產的疫苗抗疫效力也比較低。

佛奇說，封控必須被用來準備民眾防止未來的疫情傳播，封控之後什麽都不做不是一個有效的戰略。