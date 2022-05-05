我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

1顆蛋就風味十足 亞洲「鹹鴨蛋」意外在美大賣

上海新增感染者續降 市委強調「打贏大上海保衛戰」

記者林則宏／即時6日電
圖為5月4日，上海市民正排隊準備進入家樂福普陀萬里店採購。當日，在上海首個實現社會面基本清零的中心城區普陀區萬里街道，在堅持「從嚴管理」的基礎上，允許民眾每天每戶可憑1張出入證，1人出行1次。(中新社)
圖為5月4日，上海市民正排隊準備進入家樂福普陀萬里店採購。當日，在上海首個實現社會面基本清零的中心城區普陀區萬里街道，在堅持「從嚴管理」的基礎上，允許民眾每天每戶可憑1張出入證，1人出行1次。(中新社)

據上海市衛健委通報，5月5日，上海新增本土新冠肺炎確診病例245例、無症狀感染者4,024例，其中181例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，64例確診病例和4,001例無症狀感染者在隔離管控中發現。

另，上海當天新增本土死亡12例，最小59歲，最大95歲。12位患者均合併有嚴重的慢性基礎疾病以及惡性腫瘤，死亡直接原因均為基礎疾病。

上海這波疫情累計死亡已達515例，累計本土確診5萬5,131例，目前在院治療9,122例，其中重型526例，危重型95例。

面對越來越多質疑中國當前防疫作為的聲音，中共中央總書記習近平5日在中共中央政治局常務委員會會議上重申，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

習近平表示，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡。

習近平說，「實踐證明，我們的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的。我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」

上海市委常委會5日也舉行擴大會議，「傳達學習貫徹習近平總書記主持召開的中共中央政治局常務委員會會議精神」。上海市委書記李強稱，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，有全國人民大力支援，全市上下咬緊牙關、咬定目標，一鼓作氣、乘勢而上，一定能夠打贏大上海保衛戰。」

但據彭博社報導，白宮首席防疫專家佛奇在接受德國一家電視台談話節目採訪時表示，中國中國嚴厲的封控措施長期看來很難成功，因為中國政府並沒有利用實施封控措施的時間去推動高風險高齡人群的疫苗接種，而且中國生產的疫苗抗疫效力也比較低。

佛奇說，封控必須被用來準備民眾防止未來的疫情傳播，封控之後什麽都不做不是一個有效的戰略。

習近平 防疫 中共

上一則

胡錫進發文反對不斷封城後 又自刪文章

延伸閱讀

習近平重申「動態清零」 指放鬆必出現大量重症和病亡

習近平重申「動態清零」 指放鬆必出現大量重症和病亡
長沙自建房倒塌 習近平：徹查原因 依法嚴肅追究

長沙自建房倒塌 習近平：徹查原因 依法嚴肅追究
WSJ：習近平要求今年中國GDP增長須勝美國　

WSJ：習近平要求今年中國GDP增長須勝美國　
救中國經濟 習近平下令加強基礎建設

救中國經濟 習近平下令加強基礎建設

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。示意圖／Ingimage

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

2022-04-30 07:45
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39

超人氣

更多 >
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億
安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」

安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%