胡錫進發文反對不斷封城後 又自刪文章

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（網易新聞網）

中共官媒環球時報前總編胡錫進今天發文評論北京 抗疫，主張應該實施成本可控的動態清零，強調不斷封城將帶來經濟困頓，惡化國際處境。但發表沒多久，他突然自刪文章，引發網友追問原因。

胡錫進5日下午在微博與微信 公眾號發表題為「北京，背水一戰」的文章，他就住在目前高度封控的北京朝陽區。

文章稱，抗疫的目標其實是兩個：保生命安全，保經濟少受損失。一旦抗疫付出的經濟成本比疫情 傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕。

胡錫進表示，「強烈希望」北京市能夠在控制抗疫成本方面形成一個突破。「清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義」，才能鼓舞全國，起到示範作用。他提到，北京市為了控制成本做了很多探索，「朝陽區到現在仍不封區，這應當算是很英勇的決策了」。

胡錫進還寫道，如果北京用這一套收拾不了Omicron，它還是進一步傳播開了，「那麼我覺得北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受」。

胡錫進強調，中國肯定不能用不斷封城、切斷地區之間的人員聯繫來維繫病毒的低傳播，那樣所導致的後果將比世界其他國家的疫情失控後果更加嚴重。經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。

但胡錫進發表這篇評論後，文章沒多久就消失。微信公眾號顯示「該內容已被發布者刪除」。

胡錫進刪文後，今晚在微博轉發中共總書記習近平主持召開中央政治局常委會，下令毫不放鬆堅持動態清零的新聞報導，沒再發表評論，只附上3個話筒圖案。他還把這篇轉發文的評論區關閉了，但許多網友仍在其它文章留言追問他為何刪文。