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疫情下回到上世紀 北京人開始騎單車上班

記者陳言喬／即時報導
北京地鐵站多處關閉，市民改騎單車上班，停在路邊的共享單車太多把路邊的藍寶堅尼跑車給圍住。（北京青年報）
北京地鐵站多處關閉，市民改騎單車上班，停在路邊的共享單車太多把路邊的藍寶堅尼跑車給圍住。（北京青年報）

北京防控疫情防控，自5日起封閉13條地鐵線路的60多個地鐵站，同時還有158條公車線路停運或過站不停。許多北京上班市民無交通工具可搭，只好騎行自行車上班，昔日的單車大軍又現北京城。

北京青年報報導，儘管北京宣布朝陽區居家辦公，但也有許多得到班的上班族，他們沒有了大眾交通工具，只得想辦法到班，共享單車成為上班族的首選，很多人騎車到離自己最近的地鐵站乘坐地鐵上班，這也導致部分地鐵站點門口共享單車暴增。同時，拼車出行的上班族也增多，甚至連久違的「摩的」也出現在路上。

5日早上7點半左右，6號線地鐵常營站站口前的路邊就已經停了三四排共享單車，8點左右，共享單車已經從便道堆到了輔路上，將輔路的機動車路側停車位佔據，連停在路邊的轎車都被共享單車圍住，還一度導致輔路車輛無法通行，其中很多單車都是東倒西歪地疊放在地上。

共享單車方面增派人手清運堵在地鐵口的單車，但仍清不勝清。哈羅單車的清運人員說，八通線八里橋往西的很多站點都封閉了，住在管莊、雙橋、傳媒大學的上班族就都騎車到6號線這邊來坐地鐵，今早堆放的共享單車是平時的兩三倍都不止。

一位騎共享單車在常營坐地鐵的市民說，他平時都是在管莊站坐八通線上班，但今天起八通線封站了，他只能騎車到常營站來坐6號線，他到的時候發現單車已經沒地方放了，也就扔在路邊趕緊上班去。

北京60多個地鐵站關閉，市民只好改騎單車到最近的地鐵站搭乘，多個有開通的地鐵站外...
北京60多個地鐵站關閉，市民只好改騎單車到最近的地鐵站搭乘，多個有開通的地鐵站外堆滿上百輛的共享單車。（北京青年報）

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