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美再把逾80家中企納入預摘牌名單 中：不代表被摘牌

記者林汪靜／即時報導
美國證管會4日再將88家中概股加入預摘牌名單，中國外交部發言人趙立堅5日強調，並不代表相關企業被摘牌。（圖／取自中國外交部網站）
美國證管會4日再將88家中概股加入預摘牌名單，中國外交部發言人趙立堅5日強調，並不代表相關企業被摘牌。（圖／取自中國外交部網站）

美國證管會（SEC）4日再開刀，將超過80家中國企業列入可能面臨從美國證交所下市風險的名單，其中包括京東、拚多多等公司。對此，中國外交部發言人趙立堅5日強調，中國企業被列入有關名單，是美方執行相關國內法的步驟，並不代表相關企業被摘牌。

SEC 4日再將88家中概股加入預摘牌名單，累計達105家，這波列入預摘牌名單中企包括華能國際、中國鋁業、嗶哩嗶哩、拼多多、36氪、騰訊音樂、攜程、小鵬汽車、京東、中國移動、網易、蔚來汽車、中國石油、科興生物等知名公司。

這是依據美國2020年表決通過的「外國公司問責法」（HFCAA），對在美上市外國公司提出訊息披露要求。

如果在繳交申辯截止時間前未能提出申辯證據，將從預摘牌名單轉列入「確定摘牌名單」，確定摘牌名單公司需要在3年內繳交SEC要求文件，若沒有交或繳交文件不符合SEC要求，理論上將會在披露2023年的年報後（2024年初）面臨立即退市。

對此，中國當局表態。趙立堅於5日的例行記者會上表示，中國證券監管部門就此與美國證券監管部門溝通，中國企業被列入有關名單，是美方執行相關國內法的步驟，並不代表相關企業被摘牌，這些企業是否被摘牌和是否在美上市，取決於中美審計監管合作進展和結果。

汽車 趙立堅 證券

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