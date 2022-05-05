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習近平重申「動態清零」 指放鬆必出現大量重症和病亡

記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

據新華社報導，中共總書記習近平5日主持召開中共中央政治局常務委員會會議，分析當前新冠肺炎疫情防控形勢，並發表重要講話。會議指出，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，並指若放鬆防控，勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡。

會議首先強調，今年3月以來，經過全國上下勠力同心、並肩作戰，中國經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗（指上海疫情），取得了階段性成效。實踐證明，中國的防控措施是科學有效的，「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」

對於國際多國邁向共存，中共中央政治局常務委員會會議指出，目前全球疫情仍處於高檔，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。

會議認為，中國是人口大國，高齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，「放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。」

因此會議重申，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決和一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議強調，要加快對局部聚集性疫情處置，達到應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，協調聯動核酸檢測、流調、隔離轉運和社區管控等重點環節，確保感染者和風險人群及時排查出、管控住。

會議提醒，要及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究和防範力度，不搞簡單化、一刀切，同步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求。同時，從嚴落實常態化疫情防控、引導民眾增強自我防護意識。會議指出，要克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，全面動員、全面部署，以時不我待的精神、分秒必爭的行動落實落細疫情防控各項工作。

據中國國家衛健委5日通報，前一日，全中國新增本土確診360例，本土無症狀感染者4,678例，其中上海分別新增本土確診261例、本土無症狀感染者4,390例，已連續多日較上月高峰趨緩，但北京、河南方面，分別新增本土確診42例和14例，多個區域因此進行封控管理，後續疫情防控發展受到關注。

疫情 中共 武漢

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