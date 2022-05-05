「中國主要城市沒有乞丐」索羅門總理：與中簽條約正確

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞3日在議會抨擊澳洲政府。（視頻截圖）

中國與索羅門群島簽署「安全協議」後，索國內外遭受極大壓力。索國總理蘇嘉瓦瑞3日在國會發表措辭激烈的演講，稱讚中國主要城市的街道上沒有乞丐，還稱與中國簽署條約，索羅門群島是「站在歷史正確的一邊」。

觀察者網報導，當地時間5月3日，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞在國會痛批那些攻擊條約的民間團體是受到了外國勢力操縱。他在演說中還譴責澳洲 及其西方盟友通過收買當地代理人蓄意破壞該國政府，甚至在中索簽訂安全條約後，澳洲分析人士還發文威脅對索羅門群島發動「軍事干預」。

他說，索羅門群島被澳大利亞看作是武裝後的「幼稚園學生」。這種態度十分侮辱人，因此完全不能接受。「我們被視為幼稚園學生，手裡拿著柯爾特45手槍到處走，因而需要受到監督」。

在不指名點姓的情況下，他進一步表示，該國正面臨入侵的威脅，「現在情況很嚴重」。

對於蘇嘉瓦瑞的批評，澳州總理莫里森在5日回應時僅表示會一如既往地與索羅門群島政府合作，澳方把所有太平洋群島國家視為家人。

據澳大利亞廣播公司（ABC）4日報導，蘇嘉瓦瑞在議會演講中痛批國內所謂的民間社會團體，已經淪為「西方世界的獵物」。自索中4月中旬簽署安全協議以來，這些民間團體就一直發出批評的聲音，聲稱擔憂中國軍隊或員警未來會進入該國鎮壓抗議活動。

蘇嘉瓦瑞表示，這些人就是「種族主義 者」和「偏執狂」，他們受到「外國主人」的操縱，對中國懷有深深的敵意。

蘇嘉瓦瑞在演講中對中國表示讚賞，他說中國主要城市的街道上沒有乞丐，這與西方的情形很不相同。他還說，信仰在中國「蓬勃發展」，中國有「超過1.2億真正的基督徒」（但陸媒引用大陸國務院 2018年統計資料，大陸約有基督徒3800多萬人），這比澳大利亞、新西蘭以及所有太平洋島國總人口還要多。

「是的，會有規則，會有限制。但是基督教能夠繁榮發展，正是因為它們服從當局（的規定）」。