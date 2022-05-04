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上海封城再傳悲劇 韓男在公寓死亡多日才被發現

記者林則宏／即時報導
圖為4月中，上海一名婦人試圖向封控區域內的商家買些食物。(路透)
圖為4月中，上海一名婦人試圖向封控區域內的商家買些食物。(路透)

上海粗暴的封城防疫作法再傳憾事。據朝鮮日報報導，一名外派上海的40多歲南韓男子，於上海實施大規模封控期間，近日在閔行區一間公寓內被發現已經死亡多日。

報導稱，小區物業表示，因該名男子一直沒有出來接受核酸檢測，在前往男子家中查看時，才發現他已經死亡。這名南韓男子獨居的小區自4月起封鎖至今，因不能到公司上班，男子一直獨自待在公寓裡。

朝鮮日報指出，小區居民流傳該名男子其實已經死亡多日的消息。韓國駐上海總領事館也到現場參與調查，並要求中方公正、客地查明男子死亡原因。

法國國際廣播電台（RFI）中文網也報導此事，在上海居住多年的三星集團前高層柳在閏證實了這項消息。

柳在閏說，該名男子出生於1978年，在一家南韓有名的麵包店工作。因為已經好幾天沒有下去接受核酸檢測，當地居委的人到他家中查看，才發現他已經死亡多日。

柳在閏表示，目前還不清楚男子死因，據稱有心臟方面問題，南韓領館說要協同中國警方撤底調查。但據他所知，南韓領事館曾試圖封瑣這項消息，因為南韓新政府即將上台，他們試圖「明哲保身」。

柳在閏坦承，是他將消息披露給南韓國媒體後，韓國領事館才公開表示要對此進行調查。他並警告南韓領事館，不要侮辱死者，不要說他是因為喝酒喝多了，或是別的原因。「我相信，即使他有心臟病，但如果沒有疫情管制，他也不會死。」

近期有項民調指出，80%在上海的外國人都希望離開中國，在被問到這個數字的真實性時，柳在閏表示，他覺得，就目前而言，這個比例應該是正確的，因為大家都受不了了。「不過，希望走不一定就能走，最後，還要看他們是不是真的能走。」

上海封控最讓他難以忍受的是什麼？柳在閏說，「不知道您坐過牢沒有？坐牢麽還有一個固定的刑期，一年就是一年，兩年就是兩年，這（封控）要到什麼時候才結束？沒有任何消息，不知道什麼時候才能夠解封！」

南韓 檢測 心臟病

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