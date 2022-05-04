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發現20人陽性 江蘇江陰宣布：全市進入管控

記者賴錦宏／即時報導
江蘇江陰市三日在全員核酸檢測工作中發現陽性感染者20人，宣布即日起全市參照「管控區」進行管理。（香港中通社資料圖片）
江蘇江陰市三日在全員核酸檢測工作中發現陽性感染者20人，宣布即日起全市參照「管控區」進行管理。（香港中通社資料圖片）

江蘇江陰市4日凌晨表示，3日在全員核酸檢測工作中發現陽性感染者20人，宣布即日起全市參照「管控區」進行管理，市民非必須不出門、非必要不離江陰，每戶家庭每天可派1人外出不超過2小時購買必要生活物資。

據中新網，江陰市政府稱，5月3日在周莊鎮應檢盡檢人員的核酸檢測中發現多名核酸檢測異常人員。開展全員核酸檢測工作，第一輪共採樣188.7萬人。目前共檢出陽性感染者20人，均在密接篩查、隔離管控和應檢盡檢人群中發現，4日宣布，為阻斷疫情傳播，決定即日起全市參照管控區進行管理。嚴格人員外出管理，市民非必須不出門、非必要不離江陰。確須離開江陰的，需持有24小時內核酸檢測陰性證明。

江陰市規定，各級各類學校暫緩返校。除高三年級以外，暫停面授教學；除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其他企業進行全封閉管理；除保障市民生活必需的超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲企業（只提供外賣服務），其他營業場所、門店停業休業；商業大樓等一律暫停開放，員工實行居家辦公。

江陰市還規定，除必要的就醫之外，原則上每戶家庭每天可派1人外出不超過2小時購買必要生活物資；所有市民需按要求有序參加核酸檢測，對不參加核酸檢測人員的健康碼賦「黃碼」。

截至5月3日24時，江陰共排查密接643人，次密1063人，均已落實集中隔離管控。

5月3日傍晚，江陰市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部還發布了《關於緊急尋找新冠病毒陽性感染者接觸人員的通告》，在全市急尋4月27日以來有周莊鎮旅居史的人員。通告要求，4月27日以來有周莊鎮旅居史人員務必第一時間向所在村、社區、單位或屬地疾控部門報告，配合開展流調排查、核酸檢測、健康監測等防控措施。

檢測 疫情 健康碼

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