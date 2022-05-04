不畏疫情 鄭州富士康高速路口「搶人」開出獎金8000元

富士康鄭州廠首次在高速公路口，為河南省內低風險區域求職者開闢「點對點」閉環安全入職通道。（取材自《富士康iDPBG鄭州招募》微信）

不受疫情 影響，富士康鄭州 廠區仍持續大舉招人。據每日經濟新聞、中國證券報報導，鄭州富士康iDPBG事業群本月2日起啟動「大招工」，並大幅調高獎金達三成。求職者只要在職不少於90天，且有效出勤滿55天，就能領到人民幣8000元（約1210美元）獎金，推薦人可領取人民幣500元獎金。

鑑於疫情有升溫跡象，鄭州3日晚間宣布，除封控區外，鄭州市主城區其他區域未來7天將參照管控區標準進行管理，居民實行「足不出區、嚴禁聚集」措施，區內學校、幼兒園暫緩開學，啟動線上教學，各黨政機關、事業單位、企業工作人員居家辦公。

新華社報導，鄭州市將嚴格人員出入管理，全市人員非必要不離鄭，確需離鄭的需持有24小時內核酸檢測陰性證明、所在單位（學校）證明或居住地所屬社區證明。

每日經濟新聞4日報導，目前富士康鄭州廠區全面正常運作。而且先前開出的招工條件為，在職90天可獲得獎金人民幣6500元。但本周最新開出的招工條件，獎金上調至人民幣8500元。而為控制廠區疫情，富士康已採取「點對點」方式接駁，新員工需核酸檢測陰性才能入廠。

報導稱，富士康iDPBG事業群主要負責蘋果 手機組裝，富士康鄭州廠區是蘋果iPhone最大組裝地點，是富士康組裝蘋果產品的主力廠區。

根據「富士康iDPBG鄭州招募」消息，富士康鄭州工廠招募全流程嚴格落實防疫措施、嚴防輸入，在保障防疫安全的基礎上，有序進行人力招募。富士康鄭州工廠還首次在高速公路口，為河南省內低風險區域求職者開闢「點對點」閉環安全入職通道。

「富士康iDPBG鄭州招募」3日晚間發布的訊息指出，為保障疫情期間新入職員工的住宿安全，新進同仁完成面試後，公司會安排專車「點對點」閉環轉送至宿舍區。在宿舍閉環管理期間，公司也會為新進同仁配送免費三餐。

富士康在鄭州共有三個廠區，分別為鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。

根據富士康微信公眾號消息，富士康集團董事長劉揚偉勞動節當天在致全體同仁的公開信中稱，過去兩年多，受新冠疫情影響，全球發展格局以及人類生活、生產方式都發生了翻天覆地的變化，不同地區的富士康人也或多或少受到影響。「難能可貴的是，在大家的傾力付出下，各園區疫情防控、安全生產有序進行，集團轉型發展仍保持強勁態勢」。

劉揚偉表示，目前疫情形勢仍然嚴峻，他呼籲富士康員工繼續保持定力，嚴格做好疫情防控，同集團一起打贏這場疫情防控攻堅戰。劉揚偉說，「我相信，勝利就在前方」。