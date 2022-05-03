中國官方：馬某某遭反華勢力洗腦 擬推翻政權

中國官方當地3日晚公布一度喧騰的「馬某某」案情，指馬某某「接受境外反華敵對勢力洗腦」。圖為北京街頭。(美聯社)

中國官方當地3日晚公布一度喧騰的「馬某某 」案情，指馬某某「接受境外反華敵對勢力洗腦」，形成「頑固的反政府思想」，且要「借助境外的力量推翻中國政府」，嚴重危害國家安全和社會穩定。

法治日報報導，1985年生於浙江溫州的馬某某，現任某科技有限公司研發部經理，長期以來在網路上「接受境外反華敵對勢力洗腦」，將境外「活躍敵對分子」視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成「頑固的反政府思想」，成為「境外敵對勢力以華制華的工具」。

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報導指出，馬某某不僅充當「境外敵對勢力境內代理人，煽動分裂國家」，還成立非法組織「制定政治綱領，煽動顛覆國家政權」，更是將青年學生群體作為主要「蠱惑煽動目標」，鼓動學生參與「抹黑祖國和民族的活動」。

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報導說，今年3月以來，馬某某利用網路專業特長，匿名創建網絡群組，「肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂『獨立宣言』，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當『境外敵對勢力在我境內的代理人』」。

這項報導提到，馬某某屢屢揚言，其終極目標是「顛覆國家政權」，為此「逐步升級內奸行徑」，著手制定「反宣綱領」，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託有關人員制定法律制度，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。

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官方聲稱，馬某某上述行為已對中國國家安全和社會穩定「造成嚴重危害」，有關部門正依法對他開展調查，必將全面查清其違法犯罪活動，依法處理。「任何企圖損害國家發展利益、危害國家安全、背叛祖國和民族的人員，必將受到法律的嚴懲」。