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挺「帝吧」中媒：IP屬地非判斷愛國標準 要看做了什麼

記者賴錦宏／即時報導
帝吧官微被發現IP居然是在台灣後，遭到許多中國網友非議和嘲諷。（微博照片）
帝吧官微被發現IP居然是在台灣後，遭到許多中國網友非議和嘲諷。（微博照片）

帝吧IP地址被微博暴露原來在台灣，遭到許多中國網友非議。而中媒開始為它辯護稱，帝吧IP地址暴露後，遭受所謂「網路暴力」，強調「判斷一個人愛不愛國，是不是1450，不是看他的IP屬地在哪裡，而是看他說了什麼、做了什麼，這才是重點」。

據網易新聞報導，網易號「娛樂小美女」撰文稱，最近很多大V、部落客，就因為IP地址不在中國而遭到網路暴力。中國作家連岳在4月29日發文，結果IP屬地顯示在日本，立即引起軒然大波。中國網友嘲笑連岳「離岸愛國」，所謂的離岸愛國指的是口口聲聲說祖國好，卻偷偷地生活在別的國家。

鼎鼎有名的「愛國青年」大本營的「帝吧」，也因為IP屬地在台灣而遭到嘲諷。其中還有位500萬粉絲的大V（指嚴鋒），也跟著轉發了嘲諷帝吧的文章。帝吧在他們的眼裡被描述成「1450」，是行走的50萬，理由是帝吧IP屬地在台灣。嚴鋒和許多部落客驚訝，「帝吧出征」IP居然是在台灣，並嘲諷這是「臥底敵營十八年」。

文章稱，帝吧同一般的貼吧不一樣，帝吧的網友不追娛樂圈明星也不聊八卦，這裡聚集的是一群「愛國」的熱血青年。帝吧這些年一直走在反「1450」的前沿，無數的帝吧吧友共同鑄造了「帝吧的榮耀」。這般充滿熱血氣息的帝吧，即便IP地址在境外又如何？

文章說，因此判斷一個人愛不愛國，是不是1450，不是看他的IP屬地在哪裡，而是看他說了什麼、做了什麼，這才是重點。事實上，帝吧也特別就IP屬地做出解釋，表示帝吧的IP是隨時變動的。因為帝吧並非特指一個人，而是一個團隊。

文章還嘲諷稱，IP屬地只是一項顯示IP地址的功能，並不是「愛國不愛國」的標準。但「無腦網友」卻似乎為了噴而噴，只要一見屬地在境外的帳號就上綱上線，即便部落客再三解釋IP問題卻依然被質疑。

一些中國網友反擊表示：「所以你在這洗地了！」、「是啊，不都是這樣嗎？帝吧總部居然在台灣大笑！」

包括500萬粉絲大V嚴鋒和許多博主，驚訝「帝吧出征」IP居然是在台灣，並嘲諷這是...
包括500萬粉絲大V嚴鋒和許多博主，驚訝「帝吧出征」IP居然是在台灣，並嘲諷這是「臥底敵營十八年」。（嚴鋒微博照片）

八卦 微博 日本

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