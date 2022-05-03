北京1感染者上3次公廁 引發近40人感染

北京市疾控中心副主任龐星火。（北青網）

北京 市疾控中心副主任龐星火指出，當地時間5月2日15時至3日15時，新增本土新冠肺炎 病毒感染者53例。有1例感染者因3次上公廁，引發3例續發病例，進而引發了近40例的感染者。

據新華網APP，龐星火表示，53例中，朝陽區27例，房山區14例，通州區和海淀區各3例，東城區、大興區和豐台區各2例；普通型2例、輕型45例、無症狀感染者6例；管控人員50例，社區篩查3例。朝陽區仍是重災區。

龐星火表示，有1例感染者因3次上公廁，引發3例續發病例，進而引發了近40例的感染者。

這是繼吃喜宴、大學院校學生之後，第三條重要的感染鏈。

另據中國央廣網，北京市疫情 防控仍處於關鍵階段，為快速阻斷病毒傳播，遏制疫情擴散蔓延，根據市疫情防控工作領導小組部署，於5月3日、4日、5日，除5個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區12區，連續開展三輪區域核酸篩查。

4月25日以來，北京市已開展多輪區域核酸篩查。

另外，上海再有官方幹部因疫情防控不力落馬。兩人分別為黃浦區半淞園路街道黨工委書記顧建鶯，及黨工委副書記、街道辦事處主任漆小雲。

上海紀委監察在官方微博指出，2人對轄區全員核酸篩查組織不力、陽性感染者轉運不及時、保供物資管理混亂等問題負有責任，對全區疫情防控工作造成嚴重影響，2人均被免職。

上海衞健委今日通報，黃浦區昨日新增17例本土確診病例，新增957例本土無症狀感染者。