「馬某」被捕引聯想 中國學者：馬雲五一在種樹

中國學者黃日涵公布一張馬雲的照片，指馬雲5月1日還在杭州湖畔創研中心種樹。(圖／取自黃日涵微博)

央視新聞今早推播指「馬某」涉嫌危害國家安全，遭杭州國安採取強制措施，立刻被聯想為阿里巴巴創辦人馬雲 。中國學者黃日涵公布一張馬雲的照片，指馬雲5月1日還在杭州湖畔創研中心種樹。

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湖畔創研中心位在杭州西湖邊，先前即為馬雲創辦的「湖畔大學」。在馬雲與阿里巴巴2021年起遭到強力監管後，同年5月間被迫將「大學」二字塗銷，改為「浙江湖畔創業研學中心」，理由是湖畔大學「不屬於學歷教育 序列」，因此改名避免誤解。

綜合港媒及中國媒體報導，現任華僑大學國際關係學院院長助理、擁有副教授身分的黃日涵，今天上午在官媒發布「馬某」被採強制措施引發眾多聯想後，透過自己的新浪微博 帳號，作出上述表示。

在黃日涵發布的貼文中還附上一張照片，顯示馬雲身著白色上衣、黑色長褲及球鞋，左手似乎持著一把鐵鍬，與另一名右手持著鐵鍬的男子，站在似是剛種下的一棵樹前，一旁還有數人陪同及圍觀。

黃日涵在貼文中說，「經過我多方求證，權威消息，杭州國家安全局抓的是『馬某某』，不是『馬某』。『鄉村教師支持者馬雲老師』，5月1日也就是前天，在湖畔創研中心種樹」。

不久後，黃日涵又在微博貼文說，「寫新聞的人要負責，一字之差，股票蒸發了幾十億」。

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央視今早有關「馬某」的消息發布後，由於迅速引起馬雲可能被捕的聯想，導致阿里巴巴盤中股價一度重挫9%，直逼跌停。在前環球時報總編輯胡錫進發文，指被採取強制措施者是「馬某某」不是「馬某」後，阿里巴巴才止跌回穩，跌幅大幅縮減。

環球時報英文版下午則披露，指「馬某某」是一家科技公司硬體研發部門總監，被「境外反華勢力洗腦」，自2022年3月起在一名「反華人士」煽動下創立匿名的網路群組，「充當境外勢力的代理人」，散布謠言和假新聞，並發布獨立宣言以分裂、顛覆國家。