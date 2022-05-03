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上海財大下令足不出寢 女學生近1個月不能洗澡

中央社／台北3日電
上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。圖為校方發出的高層視察校園照片。（取材自上海財經大學官網）
上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。圖為校方發出的高層視察校園照片。（取材自上海財經大學官網）

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。學生要求校方應對陽性患者隔離、展開溯源，落實「精準防控」。

今天的中國網路社交平台微博上出現大量討論有關上海財經大學公主樓疫情的消息。網友指出，公主樓頻傳COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，校方以封閉的足不出寢方式試圖控制疫情，但是並未無好轉，學生籠罩在14天又14天，不斷循環的封閉管控中。

有學生表示，宿舍樓裡有陽性患者，但是同層的密接者都沒有被轉運，反而以因「隔離名額已滿，無法申請隔離名額」為由，以致出現陽性的同層所有寢室學生，統統足不出寢鎖在宿舍裡。

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，...
上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。（取材自微博）

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，...
上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。（取材自微博）

學生們紛紛質疑：「這個真的是精準防控嗎？」指控校方至今沒辦法解釋為何宿舍樓一直頻繁爆發疫情，既不溯源也不隔離，讓學生如「待宰的羔羊」。

根據網上整理，公主樓是上海財經大學一個宿舍園區，包含9、10、11、11西共4棟樓，其中9、10聯通，11和11西聯通，4棟樓共用一個浴室和洗衣房。樓內住的是女學生。

他們已足不出寢近一個月，無法洗澡、無法洗衣。一個寢室住4個人，24小時最多使用兩個熱水壺的熱水，但是熱水的用途除了飲用還需滿足日常盥洗、洗衣，女生生理期還需要更多的熱水。

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，...
上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。（取材自微博）

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，...
上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。（取材自微博）

也有學生指出，就算解除足不出寢、無陽14天，學校對公主樓的政策是每個人每4天洗一次澡，認為這種政策不合理。

另有學生在網路上爆料稱：「剛剛（校內）輔導員跟我打電話，讓我不要再轉公主樓的事情了，因為她就是管公主樓的，他們現在已經在爭取不（要）14天，如果再轉的話，給學校施壓，學校只會更生氣，就更沒有好結果了。」

上海COVID-19本土染疫數連日來呈下降趨勢，被劃定為防範區的1514萬名居民，可在區內有不同程度的活動。

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