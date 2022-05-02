杭州「馬某」涉顛覆國家被捕 網民瘋猜 官媒：是馬某某

阿里巴巴創始人馬雲。（新華社）

中國官媒央視新聞今早報導，杭州市國家安全局4月25日依法對勾結境外反華敵對勢力、涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。消息一出，中國網路上瞬間引爆熱議，紛紛以為就是阿里巴巴創辦人馬雲 被捕，導致阿里股價一度下跌逾9%。不過，官媒隨後發出修正，稱應該是「馬某某」而非「馬某」。

北京時間3日上午「馬某」被捕消息一出，讓人懷疑有可能就是前年下半年，因螞蟻金服想在美國上市而被當局整肅的馬雲。導致港股阿里巴巴上午開盤後快速下跌，上午9時30分一度跌逾9%，但隨著消息明朗，加上官媒後續報導把「馬某」改為「馬某某」，才稍安投資人的信心，港股才迅速反彈。

環球網前總編輯胡錫進，上午也在微博 發文強調，據老胡了解，杭州市國安局抓的是「馬某某」，不是「馬某」。

不過，相關話題還是衝上微博熱搜第一名，顯然很多網民聯想到阿里巴巴老闆馬雲，還有人說「該不會是馬斯克吧」，也有人把一些符合的名人都列出來，其中甚至還包括馬英九 前總統。

中國網民熱議「馬某某」是誰。（取材自微博）

在官媒澄清杭州市國家安全局逮捕的是「馬某某」而不是「馬某」後，港股阿里巴巴急速拉升，從原本超跌9%，至上午10時跌幅已收歛至2%以內。