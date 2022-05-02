上海活人裝屍袋 機警員工獲5000人民幣 老婦家人送錦旗

上海殯儀館的兩名員工因為機警挽回一名老婦生命，獲館方表揚。（網路截頻）

上海活人裝屍袋被當死人事件，賞罰併行，上海普陀區民政局與長征福利 院相關人員被懲處，發現「遺體」是活人的兩名殯儀館員工被通報表揚頒發5000人民幣（約756.4美元）獎勵。被當成死人的75歲老婦家人表示將送錦旗給殯儀館感謝。

據寶山區殯儀館發布的通報表揚：「2022年5月1日下午，我館接運部「接陽突擊隊」隊員吳建冲和韓斐2人做好一系列防護措施後將接屍車開往普陀區長征福利院，準備接運一名75歲的女性新冠病毒遺體」。

當接收這具已進行全面消殺、密封和包紮好的「遺體」搬運到車內時，接運員吳建冲同志 發覺該「遺體」似乎還有生命跡象，便叫韓斐一起察看，為謹慎起見，兩人二話沒說即刻喚來了該院的工作人員，講明情況後便打開了密封好的接屍袋，吳建冲掀開覆蓋在「遺體」面部的毛巾時，證明了他的判斷是正確的，這具所謂的遺體原來是一個大活人。

「隨後，福利院工作人員將這位還有生命的老人拉回了福利院。現場的家屬被我館工作人員細緻入微、恪盡職守、尊重生命的工作態度而感激地再三鞠躬致謝，表示疫情過後一定要來館送上錦旗，以表達深深地謝意和感激之情！」

「通報稱，該事件被在附近的群眾和居民全程拍攝並發到了網上，一時間媒體上便炸開了鍋。」

「上海市殯葬主管部門對我館接運人員工作高度負責的精神給予高度的評價，他們認為正因為這2位接運員工認真仔細的工作態度和規範、職業化的操作才挽救了老人一命。」

「為弘揚好作風，傳播正能量，經館部研究決定，對吳建冲、韓斐2人分別予以5000元的獎勵，並號召全館幹部職工要以2位同志為榜樣，學習他們愛崗敬業、按規操作、履職盡責、全心全意為民服務的人本理念和一絲不苟的工作態度，為樹立單位良好的形象和聲譽作出應有的貢獻！」

上海市當局已對普陀區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；對區民政局黨組成員、副局長黃耀紅，區民政局養老服務科科長劉穎華，長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成3人免職、黨紀立案，接受進一步調查；對新長征福利院院長葛芳免職、政務立案，接受進一步調查。吊銷涉事醫生田某某醫師執業證，並由公安 機關對其立案調查。