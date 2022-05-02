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上海封城衝擊港口貨運 中國肉類供應鏈受影響

中央社台北2日電
上海封城嚴重打擊港口貨運物流，不少冷凍及冷藏肉類滯留在港口，難以運到其他城市，影響中國國內外肉類供應鏈。圖：pixabay
上海封城嚴重打擊港口貨運物流，不少冷凍及冷藏肉類滯留在港口，難以運到其他城市，影響中國國內外肉類供應鏈。圖：pixabay

上海封城嚴重打擊港口貨運物流，不少冷凍及冷藏肉類滯留在港口，難以運到其他城市，影響中國國內外肉類供應鏈。有分析認為，物流問題會增加供應成本，最終導致全國食品通膨。

路透社今天報導，中國是全球最大的肉類進口國，2021年進口900萬公噸，價值約人民幣320億元（48億美元），而上海是中國國內最大肉類進口城市。

中國肉類進口商都依賴上海作為第一個進口地點，再將貨品運往不同城市。但自從今年3月上海封城後，要將冷凍及冷藏肉類由上海運往其他城市，變得很令人頭痛。

報導引述丹麥肉品大廠丹麥皇冠（Danish Crown）在上海浦東的高層表示，貨品運抵上海港口後，再轉運出去的流程出現問題。因為上海市實施嚴密的檢測、長時間的隔離及清關，令很多貨車司機不願到上海。且因冷藏貨車要領取特別牌照，導致到上海運貨的冷藏貨車減少。

連同中國其他城市防疫限制，巴西、美國及澳洲出口到中國的食品貿易也面對很多壓力。如今年3月澳洲出口到中國的牛肉較去年同期減少10%，整體肉類減少70%。荷蘭合作銀行（Rabobank）高級分析師潘晨軍預測，在物流困境下，今年中國豬肉進口會減少30%。

有巴西肉類出口商向路透社表示，已暫停出口肉類到上海。美國泰森公司（Tyson）表示，這周已將肉類出口到其他市場，直至上海防疫措施鬆綁。

上海港口物流問題也影響中國其他城市的肉類供應。有北京肉類進口商向路透表示，正常情況下每月從上海取得價值3億元的貨品，但「自4月1日起沒有取到一片肉」；而有2噸冷凍牛肉一個月前已運抵上海港口，至今仍滯留在港口，如果70天後仍無法運出港口，大部分客人就不會要。

澳洲肉類畜牧協會駐新加坡的國際市場總經理柯克斯表示，物流問題會令供應成本增加，最終導致中國食品價格出現通膨。

即便進口商能將貨品從上海運到其他城市，要真正推出市場並不容易。如天津市要求檢測包裝內有沒有COVID-19病毒，北京市要求貨品再滯留14天進行檢測，增加供應成本。

檢測 澳洲 北京

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