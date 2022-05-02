中國Omicron滅活疫苗臨床試驗啟動，首針在杭州施打。中新社

由中國國藥集團中國生物北京 生物製品研究所，研發的Omicron 變異株新冠病毒滅活疫苗 臨床研究，1日在杭州市完成第一劑接種，首例受試者是一名年輕男性，這也是全球首支針對Omicron進入臨床試驗的滅活疫苗。

健康時報報導，中國生物首席科學家、副總裁張雲濤表示，奧密克戎變異株新冠疫苗臨床試驗的啟動中國生物在抗擊新冠領域取得的又一重要進展。此次臨床試驗將在已接種2或3針新冠疫苗，及在未接種新冠疫苗的空白人群中開展，從而觀察疫苗的安全性和免疫原性。

中國生物在前期已上市原型株新冠滅活疫苗和完成Beta、Delta變異株滅活疫苗研發的基礎上，從香港大學引進Omicron變異毒株，2021年12月9日啟動疫苗研發。

北京日報報導，中國工程院院士李蘭娟表示，當前Omicron病毒仍舊嚴重威脅著人員健康，相關疫苗的研發非常重要，當然原來的疫苗還是有效的，但是針對變異株的疫苗研發以後，將可能會有更好的免疫效果。

張雲濤表示， Omicron疫苗臨床研究工作將按照相關的疫苗研發與評價指導原則來開展，相關臨床方案需進一步與專家和藥監部門進行討論後確定，預計需要3到4個月左右的時間來完成。

浙醫線上報導，首批計畫招募200例志願者，將在18歲及以上的成年組人群中開展，研究期間無需住院，經研究人員確認無異常即可離開研究中心。