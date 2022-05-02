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上海街道辦集體「私藏」外省捐贈物資 被居民活逮

記者陳言喬／即時報導
雲南捐贈的物資被寶山區張廟街道辦官員「私藏」在街道辦院內。（網路截圖）
雲南捐贈的物資被寶山區張廟街道辦官員「私藏」在街道辦院內。（網路截圖）

雲南日前捐贈給上海的部分物資被上海寶山區張廟街道堆放腐爛，引發居民截查抗議。上海市紀委監委1日宣布，免去張廟街道黨工委書記施永根等3人職務，進一步接受調查。

上海嚴格防疫，導致物資供應不足，部分社區居民面臨無米可炊、無菜可吃窘境，且菜價高得嚇人，一家四口封控數周下來的買菜錢高達上萬人民幣，且多處傳出街道辦倒賣各省捐贈物資的離譜行徑。

寶山區張廟街道辦不及時發送物資給居民的「暗藏物資」行為，是被當地居民活逮的明顯例子。

澎湃新聞報導，此前（4月27日），該街道辦副主任郇秀志、楊成已因未及時發放兄弟省捐贈的蔬菜包導致腐爛毀損，已先被責令停職檢查。

網傳視頻顯示，寶山區泗塘二村居民在居委會院子裡發現未發放的物資，居民先是爬上牆掏出部分保麗龍裝的蔬菜，最後將一旁大門撬開，發現裡頭堆滿雲南捐贈的大量物資，且大部分菜都已經爛掉了。

憤怒的居民將一箱箱的蔬菜搬到路邊，說明居委會人員的「貪贓枉法」，人潮愈聚愈多，引發寶山區委的關切。

澎湃新聞報導，經連日來調查後，上海市紀委監委1日宣布，經認定，張廟街道黨工委書記施永根、張廟街道泗塘二村振興居委會書記周東紅、主任倪傳悅在負責發放政府保供物資和兄弟省捐贈的食品禮包過程中，組織不力、作風拖遝，對部分物資未及時發放導致腐爛浪費問題負有責任，造成嚴重不良影響。施永根、周東紅、倪傳悅3人均被免職，並接受進一步調查。

值得一提的是，就在4月27日，張廟街道辦事處副主任郇秀志、楊成，社區黨群辦主任歐陽智，對部分外省捐贈的蔬菜禮包未及時發放導致腐爛毀損負有責任，造成嚴重不良影響，也被停職檢查，並被黨紀立案，接受進一步調查。郇秀志還對兄弟省捐贈的蔬菜禮包部分被不法分子乘機倒賣負有責任。

據雲南廣播電視台報導，截至4月27日，雲南省共計支援上海抗疫物資8945.17噸、價值1億4900萬元(約2257萬美元)，包括蔬菜、水果、大米、口罩、藥品等農產品及防疫醫療物資。

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