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巴克萊：疫情若惡化 或再削減中國經濟增長預測

記者賴錦宏／即時報導
英商巴克萊銀行發表報告指出，疫情若惡化，會再削中國今年經濟增長。(路透)
英商巴克萊銀行發表報告指出，疫情若惡化，會再削中國今年經濟增長。(路透)

4月中國製造業採購經理指數(PMI)進一步下降至47.4，英商巴克萊銀行發布報告指出，製造業活動持續收縮主要是受新冠疫情影響，疫情若再惡化，導致更多封鎖措施，中國今年GDP增長預測恐要由4.3%再削減至3%至4%。

香港信報財經網，因應疫情對中國經濟的影響，該行在上月中旬將中國今年GDP增長預測下調至4.3%。

新的報告指出，在北京的疫情若能夠於兩周內受控，會維持中國今年GDP增長預測4.3%，不過，若疫情出現更廣泛的爆發，經濟會有再下行的風險，就會下調全年經濟增長預測。

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健曾於4月中旬表示，該行將中國GDP增長預測下調20個基點至4.3%，預計疫情影響將持續，而3月份數據顯示，中國消費和服務業受到重大打擊，而製造業受影響幅度相對有限，房地產市場正如預期一樣繼續惡化。巴克萊同時將中國第二季GDP增速足足下調1個百分點至3.3%，原因是考量到上海史無前例的封鎖措施，另外，先前上海以外地區或出現長期且規模更大封鎖措施並未納入假設。

巴克萊報告指出，疫情封鎖期間，中國零售銷售增長令市場失望，由1月至2月年增速6.7%，到3月出現年減3.5%，創下2020年7月以來首次收縮。巴克萊預計4月零售數據更疲軟，以反映上海及及其附近省份的防疫措施影響。

疫情 北京 香港

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