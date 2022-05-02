科興去年營收逾193億美元 淨利潤超144億美元

圖為科興生物開發的新冠疫苗。圖／路透

憑藉新冠疫苗 的廣泛接種，科興生物2021年實現營收 193.75億美元，淨利潤144.58億美元。獲利數字相當0.42個騰訊，0.84個華為，5個百度。

疫情衝擊，企業經營陷入困境，但研發疫苗的科興生物則逆勢而上。科興生物2021年總營收193.75億美元。

科興生物的巨額收益就是源於新冠疫苗的研發與銷售。科興生物生產的新冠疫苗名為克爾來福（CoronaVac），2021年2月5日在中國獲得附條件上市，2021年6月1日被世衛組織列入緊急使用清單（EUL）。7月12日與全球疫苗免疫聯盟（Gavi Alliance）達成預購協議，之後還有十幾個國家批准克爾來福用於兒童。

克爾來福已是目前世界上使用量最大的新冠疫苗，截至目前，科興新冠疫苗在全球供應量超28億劑，據牛津大學報告，全球累計報告接種新冠病毒疫苗中，有至少24.2%來自科興生物。

科興生物有兩位創始人尹衛東和潘愛華。尹衛東1995年從唐山得縣城防疫研究所的普通衛生院出走，借款人民幣500萬元創業做研發；與北京 大學生物系的教師潘愛華，自己的生物醫藥公司北大未名集團一起合作。2001年兩人在北大生物城內成立北京科興，以股權結構來看，北大未名集團透過旗下控股子公司深圳科興以人民幣5100萬元占股51%、唐山怡安生物工程有限公司即尹衛東以甲肝滅活疫苗專有技術，評估作價人民幣2400萬元占股24%、新加坡華鼎生物科技有限公司則占股25%。