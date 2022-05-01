上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海封控防疫 驚爆恐怖事件，一家養老院 竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。

影片引起中國網友群情激憤，當地民政局2日凌晨已證實此事是真的，在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會及時公布。

事發當時，附近社區民眾紛紛拍下現場情況並大聲斥責「草菅人命」，影片中養老院「死者」，已經被送上殯儀館運屍車，結果殯儀館人員發現「屍體」竟然在動，才知道要被載去火化的根本是活人。

殯儀館人員在養老院門口直接掀開屍袋，指出「活的，看到了吧！活的！」結果養老院人員竟然還要把蓋住老人臉部的布條蓋回去，殯儀館人員急忙喝止：「不要再蓋住他了。」養老院人員後來經過商議，才又將這名老人推回院內。現場民眾目擊痛批「這是草菅人命」。

中國網友紛紛在瘋傳影片下痛批「沒發現不就活活燒死人了」、「上海出這麼多超過底線的事」、「發現還有氣的情況不是應該立馬搶救的嗎？」、「上海又一次刷新我的三觀」，也有人呼籲上海警方快點調查或闢謠。

澎湃新聞報導，普陀區民政局表示，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利 院（養老院），在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會及時公佈。

上海文匯報報導，直到2日凌晨，新長征福利院（養老院）才承認，確實有把還活著的老人，當成死者送去殯儀館一事，目前老人已被轉運至醫院救治，生命跡象趨於穩定。