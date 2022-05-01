上海新增本土病例降至7千 北京啟用小湯山方艙

上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）

海新冠肺炎 新增本土病例繼續下降，上海市衛健委今早（2日）通報新增本土6804病例。

上海通報5月1日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例727例和無症狀感染者6606例，其中529例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，198例確診病例和6548例無症狀感染者在隔離管控中發現。

上海5月1日0—24時，新增本土死亡32例。平均年齡84.1歲，最小年齡53歲，最大年齡98歲。32位患者合併有嚴重的多臟器疾病及腫瘤等慢性基礎病。自4月17日出現3例死亡以來，上海累計已死亡454例。上海目前在院治療17122例（其中重型441例，危重型93例）。

北京 部分，5月1日0時至24時，新增36例本土確診病例（含2例4月30日診斷的無症狀感染者轉確診病例，確診病例1至24昨日已通報）和5例無症狀感染者（無症狀感染者1至3昨日已通報）。

北京自4月22日以來至4月30日累計報告350例本土感染者，涉及朝陽（143例）、房山（86例）、通州（39例）等14個區。 北京市疾控中心1日通報，北京疫情 總體處於高位平台期。為做好無症狀感染者及輕型病例的集中收治工作，北京市決定自5月1日起啟用小湯山方艙醫院，共1200張床位。