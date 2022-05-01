我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

上海新增本土病例降至7千 北京啟用小湯山方艙

記者陳言喬／即時報導
上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）
上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）

新冠肺炎新增本土病例繼續下降，上海市衛健委今早（2日）通報新增本土6804病例。

上海通報5月1日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例727例和無症狀感染者6606例，其中529例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，198例確診病例和6548例無症狀感染者在隔離管控中發現。

上海5月1日0—24時，新增本土死亡32例。平均年齡84.1歲，最小年齡53歲，最大年齡98歲。32位患者合併有嚴重的多臟器疾病及腫瘤等慢性基礎病。自4月17日出現3例死亡以來，上海累計已死亡454例。上海目前在院治療17122例（其中重型441例，危重型93例）。

北京部分，5月1日0時至24時，新增36例本土確診病例（含2例4月30日診斷的無症狀感染者轉確診病例，確診病例1至24昨日已通報）和5例無症狀感染者（無症狀感染者1至3昨日已通報）。

北京自4月22日以來至4月30日累計報告350例本土感染者，涉及朝陽（143例）、房山（86例）、通州（39例）等14個區。 北京市疾控中心1日通報，北京疫情總體處於高位平台期。為做好無症狀感染者及輕型病例的集中收治工作，北京市決定自5月1日起啟用小湯山方艙醫院，共1200張床位。

北京 新冠肺炎 疫情

上一則

WSJ：中國當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

延伸閱讀

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開
上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起
北京啟用「小湯山方艙醫院」 已收治12人

北京啟用「小湯山方艙醫院」 已收治12人
電商運力提升、超市恢復運營、企業復工復市… 上海煙火氣回來了

電商運力提升、超市恢復運營、企業復工復市… 上海煙火氣回來了

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術
紐約森林小丘華人外賣郎 送餐途中遭槍擊身亡

紐約森林小丘華人外賣郎 送餐途中遭槍擊身亡
女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房