WSJ：中國當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

華爾街日報報導，上海及其鄰近地區的蘋果供應商正成為地方政府重啟工廠營運的優先名單。(路透)

隨著蘋果 公司警告中國疫情 捲土重來可能削弱其銷售之際，上海及其鄰近地區的蘋果供應商正成為地方政府重啟工廠營運的優先名單。

華爾街日報報導，過去一個月以來新冠疫情肆虐上海及鄰近的江蘇及浙江省，而根據蘋果去年公布的供應商名單，這個地區是蘋果一些大型供應商的密集聚集區之一。這份供應商名單顯示，在上海有31家蘋果供應商，而在江蘇有79家、浙江有七家。

隨著上海封城和附近地區實施嚴格的防疫措施，許多供應商停產，有些停工已持續數周。由於防疫政策帶來的經濟痛苦加劇，中國當局一直在推動恢復工廠營運，迄今這項努力採漸進方式進行。在上海以西的昆山市，當地政府上周將包括立訊精密和緯創資通在內的幾家主要蘋果供應商指定為「無疫情」企業，允許它們優先恢復生產。印刷電路板供應商欣興電子上周四說，已恢復在江蘇的部分生產。

據新華社上周報導，MacBook組裝大廠廣達已於4月15日恢復其上海工廠的部分生產。在該廠40,000多名工人中約有2,000人返回為蘋果生產包括筆電在內的產品。新華社引述一位工廠廠長報導，到4月下旬，將增至約6,000名工人。廣達拒絕評論復工情況。

鴻海 集團位於中部鄭州的最大iPhone組裝廠持續生產，儘管該市自4月15日對部分地區實施封鎖。鴻海說，該公司也一直遵循類似泡泡的制度，將數萬名工人和其他員工留在廠區內或工廠周圍，他們需要接受定期篩檢—至少已進行了15輪篩檢—鴻海在其龐大廠區內設立了88個篩檢站。

地區性中斷對Apple業績的影響，取決於其供應商恢復運營的速度和廣度。蘋果執行長庫克說，蘋果供應鏈限制主要集中在上海走廊，估計受影響的銷售額將達80億美元。