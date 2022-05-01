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歐商會主席：中國領導人清零作繭自縛 重創經濟

中央社台北1日電
中國歐盟商會主席伍德克日前表示，中國領導人在作繭自縛，疫情清零政策正使中國經濟蒙受巨大損失。(美聯社)
中國歐盟商會主席伍德克日前表示，中國領導人在作繭自縛，疫情清零政策正使中國經濟蒙受巨大損失。(美聯社)

中國歐盟商會主席伍德克日前表示，中國領導人在作繭自縛，疫情清零政策正使中國經濟蒙受巨大損失。他斷言，中國是第一個爆發COVID-19疫情的國家，也可能是最後一個走出疫情的國家。

伍德克（Joerg Wuttke）並針對中國官方近來推出的經濟刺激措施表示，這些措施如同「截肢後的創可貼（OK繃）」，理由是中國各地企業家都把目光投向上海，擔心同樣的事情（封城清零）會發生在自己的城市，因此都在觀望。

他在接受德國市場報專訪時說，基於上述事實，儘管中國人民銀行注入資金，流向基礎設施項目，國企得到支持，但這並沒有讓私企和外企再次投資。因此，預測中國今年的國內生產毛額（GDP）成長率將低於4%。

伍德克曾具名代表中國歐盟商會致信中國國務院副總理胡春華，要求官方變更動態清零的防疫政策，但未獲正面回應。

他直指，中國國家主席習近平目前掉進2個「死胡同」：既不能改變與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的友誼，也不能改變疫情清零政策。

但伍德克表示，中國官方並不完全是同一種臉孔。在一些不公開的會談中，中共高層也有一些消息靈通、思想開放的官員，他們十分清楚清零政策對經濟所造成的影響，但卻無法改變政策。

他接著說，中共政客們並不想解決病毒這個問題，而只是想限制它。如今既沒有進口信使核糖核酸（mRNA）疫苗，也沒有看到任何調整清零政策的跡象。看來，類似的措施將持續到中共20大召開前。而習近平期待繼續連任，所以不能在接近目標時改變自己的路線。

伍德克針對歐盟商會致信中國官方未獲正面回應表示，中國是第1個爆發疫情的國家，也可能是最後一個走出疫情的國家。也許當中國國內經濟跌入谷底時，北京才會意識到需要外企，但現在還沒走到這一步。

疫情 歐盟 中共

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