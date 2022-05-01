中國前3大房企1至4月銷售額暴跌 年減42%

中國前3大房企1至4月銷售額暴跌。 (香港中通社)

法人報告指出，中國前3大房地產 企業在今年1至4月期間銷售額合計僅約人民幣4226億元（人民幣，下同，約641.6億美元），較去年同期的7227億元（約1097億美元）大減42%。

每日經濟新聞1日報導，碧桂園、萬科、保利發展等前3大房地產企業在今年1至4月期間，分別實現銷售額1633.9億元、1380億元和1212億元，合計約4226億元；但較去年同期淨減3001億元，年減42%。

報導引述中指研究院數據資料指出，2022年過了1/3，但是千億房企數量只有3家，與去年1至4月期間有9家相比，數量減少2/3。1至4月期間，前100大房企銷售額均值為212.2億元，較去年同期下降50.2%；房企單月銷售額均值也較1月分大幅度下跌。

報導指出，從數據資料可以看到，政府救市政策不見起色。

據中國房地產大數據應用服務商克而瑞提供數據資料顯示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 4月分反彈，房地產市場下行壓力加劇，成交跌幅進一步擴大。

4月間30個重點監測城市商品住宅成交面積較3月下降18%，較去年同期跌幅擴至58%。一線城市成交較3月下降19%，較去年同期下降47%。26個二、三線城市市場更加慘淡，成交較3月下降18%，較去年同期跌幅擴大到60%。

克而瑞指出，中央多部委從2022年以來，在房企融資 、併購貸、預售資金監管等多個層面釋放積極訊號；但是政策回暖的傳導落實尚需時間，短期內企業融資未有明顯回暖，1至4月規模房企整體融資仍保持在低檔，多數房企流動性壓力持續。