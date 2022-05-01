我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／為亞裔研究而戰 校園掀起熱潮

防台海開戰 美英高層傳首度商討

中國前3大房企1至4月銷售額暴跌 年減42%

中央社台北1日電
中國前3大房企1至4月銷售額暴跌。 (香港中通社)
中國前3大房企1至4月銷售額暴跌。 (香港中通社)

法人報告指出，中國前3大房地產企業在今年1至4月期間銷售額合計僅約人民幣4226億元（人民幣，下同，約641.6億美元），較去年同期的7227億元（約1097億美元）大減42%。

每日經濟新聞1日報導，碧桂園、萬科、保利發展等前3大房地產企業在今年1至4月期間，分別實現銷售額1633.9億元、1380億元和1212億元，合計約4226億元；但較去年同期淨減3001億元，年減42%。

報導引述中指研究院數據資料指出，2022年過了1/3，但是千億房企數量只有3家，與去年1至4月期間有9家相比，數量減少2/3。1至4月期間，前100大房企銷售額均值為212.2億元，較去年同期下降50.2%；房企單月銷售額均值也較1月分大幅度下跌。

報導指出，從數據資料可以看到，政府救市政策不見起色。

據中國房地產大數據應用服務商克而瑞提供數據資料顯示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情4月分反彈，房地產市場下行壓力加劇，成交跌幅進一步擴大。

4月間30個重點監測城市商品住宅成交面積較3月下降18%，較去年同期跌幅擴至58%。一線城市成交較3月下降19%，較去年同期下降47%。26個二、三線城市市場更加慘淡，成交較3月下降18%，較去年同期跌幅擴大到60%。

克而瑞指出，中央多部委從2022年以來，在房企融資、併購貸、預售資金監管等多個層面釋放積極訊號；但是政策回暖的傳導落實尚需時間，短期內企業融資未有明顯回暖，1至4月規模房企整體融資仍保持在低檔，多數房企流動性壓力持續。

房地產 融資 疫情

上一則

特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論

下一則

歐商會主席：中國領導人清零作繭自縛 重創經濟

延伸閱讀

救12家「問題房企」 中國邀銀行洽商紓困融資

救12家「問題房企」 中國邀銀行洽商紓困融資
多重因素衝擊 中國恒大等66家中資房企年報難產

多重因素衝擊 中國恒大等66家中資房企年報難產
救經濟…浙江、河北、甘肅、四川6城鬆綁房市

救經濟…浙江、河北、甘肅、四川6城鬆綁房市
中國百強房企低迷 Q1業績大降47%

中國百強房企低迷 Q1業績大降47%

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34

超人氣

更多 >
外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長