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北京啟用「小湯山方艙醫院」 已收治12人

記者陳政錄／即時報導
北京市疾控中心副主任龐星火。北京日報
北京市疾控中心副主任龐星火。北京日報

面對本土疫情嚴峻，在日前宣布啟動方艙醫院建設後，北京市政府1日宣布，有1,200張床位的「小湯山方艙醫院」已正式啟用，目前收治無症狀感染者和輕型病例12名。

據北京日報報導，北京市疾控中心副主任龐星火1日傍晚在記者會通報，4月30日15時至5月1日15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中確診病例51例、無症狀感染者4例。其中，以朝陽區20例最多。

在此之下，目前北京市共有高風險地區7個、中風險地區28個，其它地區均為低風險地區。另自4月22日以來，北京市已累計通報350例本土感染者。

由於疫情持續蔓延，北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉宣布，五一假期間，全市將暫停演出場所、娛樂場所、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動，嚴防疫情傳播風險。近期，北京已要求暫停內用，進入公共場所須持48小時內核酸檢測陰性證明等政策。

對於「小湯山方艙醫院」，北京市衛健委副主任李昂表示，當前，北京市疫情呈現多點散發與聚集性疫情交織態勢，為做好無症狀感染者及輕型病例的集中收治工作，決定自2022年5月1日起，正式啟用小湯山方艙醫院。

他說，小湯山方艙醫院以單棟樓、每棟3層為1個隔離單元，共9個隔離單元、1,200張床位。目前，已啟用第一隔離單元，共40名醫務人員進入隔離區工作，其中醫生8名、護士30名、感控專員2名，收治無症狀感染者和輕型病例12名。

北京啟用小湯山方艙醫院。圖為北京小湯山醫院的方艙核酸檢測實驗室。中國經濟網
北京啟用小湯山方艙醫院。圖為北京小湯山醫院的方艙核酸檢測實驗室。中國經濟網

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