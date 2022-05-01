巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

發生在4月26日的巴基斯坦南方大城喀拉蚩孔子學院的恐怖攻擊事件，證實俾路支解放軍 的女性炸彈客是擁有雙碩士的高知識分子。有分析稱，俾路支解放軍專門針對中國恐攻是因中國的「中巴經濟走廊」剝奪了當地工作機會。

4月26日，俾路支解放軍（BLA）馬吉德旅的一名女性自殺式炸彈襲擊者在喀拉蚩大學孔子學院前襲擊了一輛載有學院教師的班車。造成包括三名中國教師、一名巴籍司機人死亡，另有四人受傷。

炸彈客不再是社會底層

俾路支解放軍聲稱對此次襲擊負責，令人驚訝的是執行自殺攻擊的該名女炸彈襲擊者為女性，擁有動物學和教育 學雙碩士學位，並在俾路支省的一所公辦中學任教，其家庭成員都是公務員，還有兩個孩子。過去執行恐攻襲擊者多為底層人士，這次首次出現女性高知識分子自殺炸彈客，也令人憂慮，意味著該組織的滲透能力比過去更強。

俾路支解放軍同時稱，孔子學院是中國在巴進行經濟、文化和政治擴張的代表性機構，該組織還警告會在未來發動更嚴重的襲擊。

俾路支的馬吉德旅在巴基斯坦不同地區多次襲擊中國公民和專案，造成多人死傷。如在2018年8月，該旅在俾路支省達爾本丁市襲擊了一輛載有中國工程師的大巴車。三個月後，該組織的自殺式炸彈襲擊者襲擊中國駐喀拉蚩領事館。2019年5月襲擊了中國公民經常光顧的瓜達爾港明珠大陸酒店；2021年7月襲擊一輛載有多名中國工程師的公交班車，造成班車摔落河谷，數十人傷亡；一個月後又在瓜達爾港襲擊一名中國工程師。

包括中國專家和國外專家，都在研究號稱中國「鐵桿兄弟」巴基斯坦國內的恐怖組織，專門對中國人恐攻的原因。

南華早報引述新加坡南洋理工大學政治暴力和恐怖主義研究中心研究員、南亞問題專家阿卜杜勒‧巴西特的文章指，反抗軍領導權已從部落派轉移到受過教育的城市中產階級手中。俾路支分離主義運動的新領導層是一群受過教育的中產階級，他們認為中國是一個新殖民主義大國，中國與巴基斯坦軍方沆瀣一氣，掠奪他們的資源，惡化了他們本就糟糕的處境。中巴經濟走廊的獨享模式加劇了他們的擔憂，因為俾路支當地人的生活正從很差走向更差。

他還舉例鮮明的例子是瓜達爾港項目。當地社區現在無法獲得潔淨的飲用水、醫療基礎設施、學校和電力。除了這些，瓜達爾港的支柱產業是捕魚業，但根據瓜達爾港租賃協議，當地人被剝奪了在瓜達爾水域捕魚的權利，引發了大規模抗議活動。這些都加強俾路支分離主義者的反華敍事，並將憤怒的俾路支青年推向叛亂分子。

俾路支分離主義運動的新領導人認為，有必要將反政府鬥爭引向喀拉蚩和拉合爾等巴基斯坦主要城市以吸引公眾的注意力。在他們看來，襲擊巴基斯坦一個主要城市的高價值目標比在俾路支省偏遠地區發動十次襲擊更能吸引媒體的關注。

該策略還包括採取自殺式襲擊方式。與傳統的恐怖襲擊相比，自殺式襲擊更加致命和引人注目。此為首次婦女開始在俾路支衝突中承擔戰鬥任務。在男女有別的傳統宗教社會，婦女可以不被搜身直接通過安檢口。她們也更容易將自殺炸彈背心藏在衣服下面。

文章稱，這是一個政治問題，政府想靠「過度安保」措施來解決問題是緣木求魚。俾路支需要的不是政府強化安全措施，而是將心比心地提出人道主義和政治解決方案。

巴基斯坦南部大城喀拉蚩的孔子學院班車被恐攻爆炸起火的瞬間。（取材自觀察者網）

中國學者：俾路支是要搞獨立

觀察者網則引述中國學者、上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義指，俾路支選擇中國人恐攻的目的就是向巴基斯坦政府施壓，造成更大的轟動效應。實際上他們要求的是俾路支獨立，希望把俾路支省變成俾路支人專屬的經濟區，不希望他人染指。

俾路支族在巴基斯坦屬於少數民族，俾路支省卻是巴基斯坦面積最大的省，能源礦藏非常豐富。中巴經濟走廊有很多專案都在俾路支省境內，最著名的就是瓜達爾港。還有一些巴基斯坦自己的石油、採礦項目都在這裡。俾路支人擔心這些財富會被其他省的人給竊取。

劉宗義說，中巴經濟走廊建設，特別是瓜達爾港的建設，非常照顧當地人的利益，在當地建設了大量民生項目。在這一點上，中國人做的絕對是問心無愧的。

劉宗義說，但美歐等西方國家以及印度醜化中國「一帶一路」專案，稱中巴經濟走廊通過的地方是掠奪當地的能源和資源，把中國人描繪成成掠奪者和高利貸者，把當地人描繪成為被掠奪者、所謂「債務陷阱」的受害者。

他說，俾路支和一些印度及西方媒體在宣傳這名自殺襲擊者是自願做出犧牲，並且她的丈夫和子女都非常支持她進行這種自殺襲擊行為。無論是自殺襲擊者本人的行為，還是其親屬的行為，都不是正常人所能理解的。

劉宗義說，考慮到此次自殺襲擊者的家庭出身，如果她真的是自願的，而不是被脅迫，巴政府應該認真反思在經濟社會的發展過程中，如何更好地安撫俾路支省以及巴基斯坦全國的中產階層，如何更好地照顧到他們的利益。