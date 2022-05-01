封控1個月 隔離中的上海人敲鍋盆抗議

上海全城封控，多數居民已超過一個月不能出家門，只有被通知進行核酸檢測時才能下樓。圖為浦東北蔡鎮楊橋村的村民下樓接受核酸採樣。（新華社）

上海今天公布達成新冠病毒社會面清零的標準，包括奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀等六區符合「社會面基本清零」，另有10個區仍需加強防疫 。但不少社區居民不滿封控超過一個月不能下樓，出現住戶敲鍋盆抗議。

上海今天（1日）上午舉行疫情 防疫記者會，為能更進一步「精準防控」，緩解封控層面，劃定出「社會面基本清零」與「社會面清零」的要項。上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝說，社會面清零的標準，是以行政區為單位，區內社會面（管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控。

顧洪輝表示，如果連續三天單日新增數在區內總人口數占比小於10萬分之1，就可認為「社會面基本清零」；如果連續三天單日新增數為零，就實現了「社會面清零」。

按上述標準，目前上海符合「社會面基本清零」的有六區，即奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀。在做好「三區」管控的同時，實施「有限人員、有限區域、有限活動」，之後繼續實現「社會面清零」的目標。

尚未達到「社會面基本清零」標準的其他區域，主要是黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等九個區（多位於市中心），將實施「全域嚴格管理、全員檢測 篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等措施。

浦東新區因區域面積較大等原因，按照街鎮劃分，實施分區分級差異化防控措施。目前，浦東新區宣橋、泥城、大團、萬祥、老港等五個鎮，已符合「社會面基本清零」的標準。

顧洪輝表示，為減少對市民生活的影響，將持續動態梯次調整「三區」管控範圍。目前封控區人口數下降至300多萬人，管控區人口數約600萬人，防範區人口數上升至1500多萬人。本輪疫情社會面清零之後，上海將進入常態化防控階段。

他說，希望越來越多的社區可以成為「無疫社區」，越來越多的市民可以跨出家門、走出社區，早日恢復如常的生活。

不過，由於封控時間太久，多數社區甚至已超過一個月封控，引發居民不滿，不少社區居民連日來紛紛敲鍋盆抗議，例如浦東裏昌花園小區從3月11日起封閉到3月20日，21、22、23三天可自由進出，3月24日起又封了，而且不准下樓，迄今已超過一個半月。