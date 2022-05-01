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曾警惕資本外逃 中國券商總經理洪灝微博、微信被封殺

中央社／北京1日電
中國交銀國際券商董事總經理洪灝。（取材自21財經）
中國交銀國際券商董事總經理洪灝。（取材自21財經）

中國交銀國際券商董事總經理洪灝的微博微信公眾號都被銷號。身為知名分析師，他近期曾發表警惕資本外逃及看空中國A股等言論，目前不清楚他在社群平台被封殺是否與此有關。

洪灝是交銀國際董事總經理兼首席策略師、清華五道口紫荊商學院教授，歷任中國國際金融有限公司首席全球策略師和花旗集團全球市場策略師等，從事投資分析十數年。

4月30日晚間，網友及同行發現，洪灝的微博帳號被封號，顯示其被投訴違反法規；他的微信公眾號「洪灝的中國市場策略」也顯示，因違反「互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定」已被屏蔽所有內容，帳號已被停止使用。

洪灝的微信公眾號已被下架。（取材自微博）
洪灝的微信公眾號已被下架。（取材自微博）
洪灝的微博帳號已被下架。（取材自微博）
洪灝的微博帳號已被下架。（取材自微博）

他在3月底曾於微信公眾號發表「警惕資本外逃」，並對股市波動區間有過預測，暗示上證綜指可能低於3000點，結果在4月下旬「應驗」。外傳洪灝被責令禁言，給予處分。

據了解，近幾個月來，中國的財經媒體或相關分析文章，對負面消息的報導或評論都更為溫和，編採被要求不要「渲染」負面消息。

此外，去年8月中國網信辦宣布展開「清朗．商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊」，曾針對金融「黑嘴」等清理財經自媒體。

微信 微博 社群

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