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香港邊境鬆綁 5月1日起開放非港居民入境

中央社／台北1日電
圖為香港市民在中環出行。（中新社）
圖為香港市民在中環出行。（中新社）

香港第5波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，香港時間5月1日凌晨零時起容許非香港居民從海外地區入境香港，且適度調整個別航線「熔斷機制」，於機場檢測待行中加入快速抗原測試。

據香港旅遊發展局官方資料，5月1日起，香港居民、非香港居民可從海外地區入境香港。相關人士必須符合所有入境檢測及檢疫要求，包括完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄、起飛前接受核酸檢測並取得陰性結果。

其他要求還有，預訂指定檢疫酒店7晚（如選擇符合條件後提早完成強制檢疫）或14晚（如選擇不提早完成強制檢疫）、在機場接受檢測待行安排（包括PCR核酸檢測及快速抗原測試）、由指定車輛送指定檢疫酒店、接受強制檢疫7或14天。

綜合香港媒體1日報導，放寬非香港居民入境香港首日約有20個航班抵港，班機分別從馬尼拉、新加坡、吉隆坡、上海、北京、成都及台北等地出發，初估將有數百名海外人士入境。

報導指出，因應發現輸入個案而觸發的個別航班「熔斷機制」繼續運作，但是1日起降門檻，改為同一班抵港班機有5名或以上乘客，或全機乘客總數5%或以上乘客（以較高者為準）經抵港檢測而確診，才需要停飛航班，禁止抵港日數也由7天減少至5天。

香港政府專家顧問、香港中文大學內科及藥物治療學系教授許樹昌在電視節目上表示，若全球仍流行Omicron變種病毒，輸入個案引起香港社區傳染風險不高，認為熔斷機制已無太大作用，應該取消。

許樹昌認為，海外回來者仍有酒店檢疫期和醫學監察期，熔斷機制發揮的效力沒有太大作用，應該取消。這一波疫情有少數輸入個案，完成7日酒店檢疫後，按規定在抵港第12天社區檢測時呈陽性，但是CT值都非常高，即病毒已沒有傳播性，對社區無構成威脅。

香港 檢測 疫情

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