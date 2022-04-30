微博強制顯IP地址 愛國大V「帝吧」居然在台灣

大陸知名的愛國大V，「帝吧官微」其IP顯示是在台灣。（帝吧官微截圖）

新浪微博 4月28日宣布即起顯示用戶IP位置所在地，結果此功能如同照妖鏡，許多聲稱人在現場的虛假冒充行為一一現行。包括大名鼎鼎、經常與台灣網友論戰的「帝吧」官方微博IP地址顯示，居然就在台灣。

新浪微博新增此規定，目的是為了防止冒充熱點事件當事人、蹭流量、傳播不實資訊等不良行為。一般，境外顯示國家，境內顯示到省市，且IP地址為強制顯示項目，用戶無法關閉。微博稱，這些系統旨在「最大限度地減少冒充、惡意錯誤資訊和流量抓取等不當行為，並確保所傳播內容的可信度和透明度。」

中國中央網信辦日前展開「清朗．網絡暴力專項治理行動」，主要針對社會影響力大的18家網站平台。除微博外，微信、知乎也都宣布，「展示用戶IP屬地」。同樣聲稱為了維護網路傳播秩序，打擊仿冒搬運、造謠傳謠等行為。

社交平台強制顯示用戶IP屬地後，有多名「愛國大V」被揭露IP竟在國外，引發網友嘲諷。其中，大名鼎鼎，經常與台灣綠營網友對罵的「帝吧官微」被抓到IP顯示是在台灣，「帝吧官微」曾多次出征「境外勢力」，揚言「所到之處，寸草不生」。

不少網友笑稱，這個規定原本是要防堵境外網軍，然而先受其害的卻是多名「愛國大V」。

「賣菜大爺M」嘲諷：「帝吧在灣灣？這是帝吧出征的帝吧嗎？這不是1450，行走的50萬吧？楊科長立功的機會到了。讓那些小FH情何以堪？微博是來拆台的吧？」

「帝吧官微」被點名後，其IP屬地還被發現一小時內轉換為香港 、日本 與浙江。

面對大批網友前來圍觀嘲諷，「帝吧官微」發文稱： 「當你發現帝帝在台灣時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在1450的祖墳上；當你發現帝帝在香港時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在曱甴的祖墳上；當你發現帝帝在境內時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在公知的祖墳上；當你發現帝帝在日本時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在靖國神社爆炸遺址上；當你發現帝帝在火星時，不要驚慌，不要懷疑，那是真的。」

「帝吧官微」這篇無厘頭的回應文下方，有網友反問：「2022十大未解之謎之帝帝究竟在哪裡？」

除了帝吧官微，還有許多帳號名稱冠上美國、英國、日本等國的博主，天天發該國的負面文，也因IP露餡根本就在中國大陸境內，不在聲稱的國家。

有大陸網友笑稱，微博、微信、知乎等平台顯示IP，本意是抓反賊，追蹤1450部隊。結果尷尬了，原來所謂的境外媒體都在國內，愛國大V居然在國外。

拍攝電影「戰狼」大賣的吳京其微博IP顯示在泰國，不在大陸國內。（吳京官微截圖）

除了愛國大V，更有許多大V（擁有眾多粉絲且經認證的微博用戶）都出現其IP屬地與資料地址不相符的情況。或者如拍攝電影「戰狼」成名的吳京，其微博IP顯示人在泰國，也被網友笑稱「果然是在海外護僑」。

成都商報旗下「紅星資本局」即舉例一些分享海外趣事的博主，IP地址卻在大陸國內。以美國為例，@美國婦產科醫生、@美國常春藤辣妹、@美國兔媽，他們的IP屬地分別在上海市、香港和江蘇省。許多標榜各省美食、旅遊博主，其IP屬地都在湖南，被網友笑稱「宇宙的盡頭是湖南」，但也揭露了大陸微博經營的不為人知的內幕。