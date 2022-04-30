北京疫情升溫、上海降溫 北京趕建方艙醫院

4月30日，上海最小重症患兒出院，3歲的小華（右）和姐姐回身向護送他們出院的醫護人員揮手道別。（新華社）

上海新增新冠感染人數繼續下降，上海今早（5月1日）通報，新增本土新冠肺炎 確診病例近8000例。因收診人數愈來愈少，上海第一處的方艙醫院宣布關艙。至於北京 則緩步增加，今天新增59例，北京則宣布將興建方艙醫院因應。

上海通報4月30日0—24時，上海市新增本土新冠肺炎確診病例788和無症狀感染者7084例，其中683例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，105例確診病例和7084例無症狀感染者在隔離管控中發現。

另新增本土死亡也進一步下降，30日新增死亡38例。平均年齡80.9歲，最小年齡50歲，最大年齡97歲。38位患者均有較為嚴重的急慢性基礎疾病，包括急性心肌梗死、肺栓塞、冠心病、擴張性心肌病、心功能不全IV級、心律失常、高血壓 3級（極高危）、慢性阻塞性肺病、腦梗死及後遺症、阿茲罕默症、糖尿病、尿毒症、晚期惡性腫瘤等。自4月17日出現3例死亡以來，上海累計已死亡422例。

北京今早通報，4月30日0時至24時，新增53例本土確診病例（確診病例1至26、53昨日已通報）和6例無症狀感染者（無症狀感染者1至4昨日已通報）

北京疫情持續增加，北京市衛健委30日晚已宣布，為未雨綢繆計，北京將興建方艙醫院儲備建設工作。目前，已完成4000張床位的改建儲備任務，還在一些大型場地抓緊規劃建設較大規模方艙醫院，相關區也展開方艙醫院選址及規劃改建等工作。

上海由於感染人數日減，上海第一處的方艙醫院、嘉荷新苑方艙醫院，已在30日正式關艙！”由上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院保障的上海市嘉荷新苑方艙醫院正式關艙。

嘉荷新苑方艙是上海市級方艙醫院，3月24日開艙，收治新冠輕症患者和無症狀感染者。在三棟23層樓高的公寓裡，上海市嘉荷新苑方艙共設床位1900張，在近40天的運行中，共收治3182人，最小者出生37天，最大者83歲。