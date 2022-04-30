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長沙自建房倒塌 習近平：徹查原因 依法嚴肅追究

記者賴錦宏／即時報導
湖南長沙居民自建房倒塌事故，造成23人被困，39人失聯。(香港中通社)
湖南長沙居民自建房倒塌事故，造成23人被困，39人失聯。(香港中通社)

財聯社4月30日報導，湖南長沙居民自建房倒塌事故現場調度處置指揮部舉行新聞發布會，介紹救援和人員被困等情況。據悉，事故發生後造成23人被困，目前已救出5人。此外還有39人失聯，相關救援和應急處置工作正在進行。

經初步調查，倒塌房屋是居民自建房，共八層，其中一樓為店面，二樓為飯店，三樓為放映咖啡館。四、五、六樓為家庭旅館，七、八樓為自住房。承租房對房屋有不同程度的結構改動。房屋倒塌具體原因正在深入調查中。

另據新華社，事故發生後，中共總書記習近平立即作出重要指示，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作；同時注意科學施救，防止發生次生災害。要徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，及時發布權威信息。近年來多次發生自建房倒塌事故，造成重大人員傷亡，務必引起高度重視。要對自建房安全開展專項整治，徹查隱患，及時解決。

中國國務委員王勇和應急管理部、住房和城鄉建設部、教育部、國家衛生健康委等部門負責官員，趕赴現場指導事故救援和應急處置工作。

教育部 咖啡 旅館

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