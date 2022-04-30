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未雨綢繆 北京市正著手建設方艙醫院

記者黃雅慧／即時報導
北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第320場新聞發布會於30日召開。圖截取自北京衛視
北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第320場新聞發布會於30日召開。圖截取自北京衛視

北京疫情防控不鬆懈。30日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第320場新聞發布會上，市疾控中心副主任龐星火介紹，29日15時至30日15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者67例，感染者含學生外賣員。總計本輪感染者達295人，涉13區。截至目前，全市共有高風險地區6個，中風險地區23個。為降低疫情風險，北京市發布規定五一假期間不得堂食，同時正著手建方艙醫院預作準備。

龐星火表示，目前，22日以來已累計完成107例本土感染者標本測序，經序列比對結果提示，北京市存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

而北京也收緊疫情防控措施。全市不論是室內空間、還是戶外公園嚴格執行健康寶掃碼、測溫、查核48小時內核酸檢測陰性證明等。而戶外公共場所、景區也嚴格落實預約制度、50%限流。據中國媒體《新京報》報導，北京市園林綠化局表示，「五一」假期首日，北京市重點監測公園共接待遊客71.2萬人次，與2021年同期相比減少37.5%。各公園暫停堂食餐飲，改換外賣或打包服務。

此外，北京市政府在30日上午也發布規定指出，5月5日開始，進入公共場所、或搭乘公共交通，必須持有7日內核酸檢測陰性證明。而自25日以來，各區域已進行三輪核酸檢測，對於一次記錄也沒有的人員將進行「彈窗」提示，將對出行造成限制，彈窗後必須補測並找社區居委會消除彈窗。

另一方面，北京也未雨綢繆著手建方艙醫院。北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長，市衛健委副主任、新聞發言人李昂指出，北京市將按照「寧可備而不用、不可用而不備」的思路，秉持「預防為先、做足準備」的原則，準備方艙醫院儲備建設工作，以便有需要時，可及時提供集中隔離場所。目前，已完成4000張床位的改建儲備任務，且在一些大型場地規畫建設較大規模方艙。

北京 疫情 檢測

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