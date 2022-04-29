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上海首度出現單日「社會面清零」 疫情已露曙光

記者林則宏／即時報導
上海市奉賢區南橋鎮一家超市，民眾29日已能進場購物。當日起，南橋鎮在「防範區」實施「有限人員、有限區域、有限活動」的管控措施。中新社
上海市奉賢區南橋鎮一家超市，民眾29日已能進場購物。當日起，南橋鎮在「防範區」實施「有限人員、有限區域、有限活動」的管控措施。中新社

上海這波疫情已於4月29日首次出現單日「社會面清零」，這是疫情發展的關鍵轉折。據上海市衛健委29日通報，上海新增本土新冠肺炎確診1249例、無症狀感染者8932例，其中985例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，264例確診病例和8932例無症狀感染者均在隔離管控中發現。亦即，當日社區內已無新增感染者。

29日，上海又新增本土死亡47例，最小55歲，最大101歲。47人均合併患有癌症、心臟病、高血壓、尿毒症等慢性病，死亡直接原因均為基礎疾病。

上海這波疫情累計死亡已達384例。目前在院治療仍有2萬2974例，其中重型356例，危重型57例。

根據上海市人民政府辦公廳微信公眾號《上海發布》消息，上海市長龔正29日在浦東機場檢查疫情防控工作時要求，要加快實現社會面清零目標，統籌疫情防控與經濟社會發展，保障上海國際航運中心安全正常運轉，確保產業鏈、供應鏈穩定，堅決打贏疫情防控攻堅戰。

《上海發布》指出，目前，上海浦東與虹橋兩大機場在嚴格落實疫情防控措施的同時，航班起降及地面保障運行正常，貨物作業和保障能力穩定。

龔正表示，當前必須緊緊咬住盡快實現社會面動態清零的目標，持續落實各項攻堅任務。機場樞紐要牢牢守住疫情防控底線，強化責任擔當，從嚴從緊落實「非必要不離滬」措施，堅持防控手勢不鬆懈。

龔正並提出，上海機場要繼續強化清關疏港協調機制，積極為企業復工復產急需物資開通綠色通道，協助航司恢復運力投放，落實疫情防控下閉環生產工作，持續推動保通保暢，繼續全力保障上海國際航運中心正常運轉。

目前上海地鐵僅剩6號線和16號線仍有運行，為必須外出的市民、醫護人員、警察和社區...
目前上海地鐵僅剩6號線和16號線仍有運行，為必須外出的市民、醫護人員、警察和社區工作人員等提供服務。圖為29日上海地鐵6號線車廂內景象。中新社

疫情 機場 高血壓

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