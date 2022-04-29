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中國堅持動態清零 禁「自行變通」

記者林則宏／綜合報導
北京市朝陽區昨進行第三次常態化核酸檢測，民眾在望京的一處核酸檢測點檢測採樣。（中新社）
北京市朝陽區昨進行第三次常態化核酸檢測，民眾在望京的一處核酸檢測點檢測採樣。（中新社）

上海這波疫情持續好轉，北京則升級防疫措施。中國官方29日通報，新增本土病例（含確診及無症狀感染者）1萬5588，主要集中在上海。北京自22日以來，累計報告228例感染者，波及12個區。

上海官方29日通報，新增本土新冠確診病例5487例、無症狀感染者9545例，其中5062例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，因此新增感染為9970例。上海再新增本土死亡52例，這波疫情累計死亡337例。

北京29日通報，4月28日15時至29日15時，新增34名本土染疫者。連日來，北京每日以數10例的水平新增，29日升級防疫措施，5/1期間全市娛樂場所暫停經營，民眾進入公共場所及節後返回工作崗位要持48小時核酸證明。

上海解放日報旗下新媒體「上觀新聞」稱，上海本輪疫情傳播指數（Rt值）近4日平均值已降至0.76。

Rt值代表一個病例在傳染期內實際會傳染的人數。當Rt值小於一時，代表每個感染者平均傳染到的病例數不到1人。因此，新增病例數會逐漸減少，直至被阻斷。

中國嚴格的防疫政策引發愈來愈多的不滿與質疑，中國國新辦29日特別舉行記者會為「動態清零」辯護。中國國家衛健委副主任李斌強調，發現一起、撲滅一起的「動態清零」做法，是當前中國疫情防控務必守住的底線。

對「動態清零」政策是否應因地制宜、適當變通？李斌強調，疫情防控是一場總體戰，必須增強「大局意識」、堅持「全國一盤棋」。他稱，如果個別地方「動態清零」不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散、外溢，甚至跨區域傳播。

不過，李斌也表示，在堅持「動態清零」總方針不動搖的前提下，鼓勵地方根據當地疫情形勢和特點，探索總結一些好的經驗和做法，努力用最小的成本取得最大的防控效果。

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