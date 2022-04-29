「動態清零」拖累經濟？中國專家：疫情才是罪魁禍首

中國嚴格的防疫作為已影響民眾日常生活並衝擊經濟運行，圖為合肥市經濟技術開發區綜合保稅區，工作人員正在核驗來自中高風險地區的貨車司機「健康碼」。新華社

中國採行嚴厲的疫情 防控，堅持「清零」，外界認為「動態清零」政策拖累了中國經濟發展，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，疫情病毒才是拖累經濟的罪魁禍首，他說，「動態清零」是最大限度的保護人民的身體健康和生命安全，也最大限度的保護社會經濟發展和正常生產生活。

彭博的調查，經濟學家再次下調對中國的增長預測，稱廣泛的防疫 封控措施可能在未來幾個月阻礙經濟發展。

澎湃新聞報導，對此，梁萬年於國新辦29日舉行的記者會上回應，首先要清楚的一個關係是，「動態清零」最終的目標是最大限度的保護人民的身體健康和生命安全，同時也要最大限度的保護社會經濟發展和正常的生產生活，「動態清零」和經濟發展正常的生產生活之間，是相互協同的，不是相互對立的。

因此，不是實行「動態清零」，採取一系列的措施和策略就是影響經濟發展、影響正常的生產生活，「不是這個概念」，因為它們是相互協同的。

他說，「動態清零」有三方面的子目標：第一，身體健康、生命安全的保護；第二，有效保護經濟發展，促進經濟發展，使經濟發展免受病毒和疫情所造成的衝擊；第三，有效保護老百姓正常的生產生活，所以它不是對立的。

梁萬年表示，必須要認識到疫情病毒才是拖累經濟的罪魁禍首，疫情大流行對各國經濟都會造成影響，各國的防疫在理念的指導下採取一系列的策略和措施，目的都是為了盡量減少疫情和病毒所帶來的這些影響，但由於理念、方針、策略、措施的力度、強度、速度等方面存在差異，也就會體現不同地方、不同國家抗疫的效果和效益。

他強調，要看到由於為了戰勝疫情所採取的一系列防控具體措施會造成短暫性的生活不便和短暫的社會經濟活動的影響，這也是客觀存在的。

他提到，中國可能在實行某些具體策略和措施時，短期之內，在一個局部地區犧牲了一部分人生活的便利性，或者使局部地區短時間內經濟受到一定的影響，但是可以換取最廣大地區、最廣大人民的正常生產生活和經濟發展，這是具有成本效益的，也是一種平衡。

梁萬年表示，中國政府在整個抗疫的過程中，一直把平衡好這種關係作為一個重要的目標之一，中國的人民也一直努力的尋找和探索在不同疫情情景下，在不同地區如何來做好這種平衡的手段、路徑和方法。